Los inventarios de gas natural en EE. UU. caen más de lo esperado

- Inventarios de gas natural en EE. UU. caen más de lo esperado (-54 Bcf).
- El dato sugiere mayor demanda o limitaciones en la oferta.
- Podría impulsar los precios del gas en el corto plazo.
- Inventarios de gas natural en EE. UU. caen más de lo esperado (-54 Bcf).
- El dato sugiere mayor demanda o limitaciones en la oferta.
- Podría impulsar los precios del gas en el corto plazo.
El informe semanal de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) mostró una caída mayor a la prevista en los inventarios de gas natural. El descenso fue de -54 mil millones de pies cúbicos (Bcf), frente a una previsión de -48 Bcf, mientras que el dato previo había registrado un aumento de 35 Bcf. Este retroceso más pronunciado sugiere un nivel de consumo de gas más elevado de lo esperado o posibles restricciones en la oferta, lo que se traduce en niveles de almacenamiento más ajustados. En el corto plazo, el mercado podría reaccionar con subidas en los precios del gas natural, especialmente en un contexto de alta volatilidad estacional en la demanda.
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Fuente: xStation
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