LVMH baja un 7,5% 📉 Sus resultados del T4 ponen en duda al sector de lujo

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ha sufrido en la sesión de este miércoles. Sus acciones han retrocedido más de un 8% , acumulando una caída del 15% en lo que va del año , después de que sus resultados del cuarto trimestre no lograron impresionar a los inversionistas que habían elevado sus expectativas tras los sólidos reportes de rivales como Richemont y Cucinelli.

Si bien la compañía logró un crecimiento orgánico del 1% en el último trimestre, alcanzando los €22.700 millones, el mercado se ha centrado en la incapacidad del conglomerado para capitalizar la recuperación china con la misma eficacia que su competencia.







Fuente: Beneficios de las operaciones por grupo de negocio - Comunicado de prensa LVMH



Los resultados revelan una divergencia entre divisiones. Mientras Sephora (Selective Retailing) superó expectativas, la división de Vinos y Licores (Moët Hennessy) se confirmó como el eslabón más débil, con una caída del 25% en su beneficio operativo (€1.016 millones). La resistencia a los precios premium y el cambio de gustos en EE. UU. y China han forzado a la marca a realizar descuentos en productos clave como el coñac Hennessy para mover inventario. Por su parte, la división clave de Moda y Cuero (Louis Vuitton, Dior) decepcionó con una caída orgánica del 3%, manteniéndose en terreno negativo y alimentando las dudas sobre la demanda de alta gama.





Fuente: Ingresos orgánicos de 2025 en contraste con los mismos periodos de 2024 - Comunicado de prensa LVMH



Factores de Riesgo

Un factor exógeno ha entrado con fuerza para 2026. Bernard Arnault advirtió explícitamente sobre la complejidad del escenario geopolítico, con respecto a las amenazas del presidente de EE. UU., Donald Trump, de imponer aranceles a los países europeos que no apoyen sus intereses estratégicos sobre Groenlandia. Este riesgo arancelario afectaría al exportador LVMH, cuyo mercado principal sigue siendo Estados Unidos.

Además, la sucesión de Bernard Arnault a sus 76 años, y tras casi cuatro décadas al mando, aún no se determina con claridad sobre cuál de sus cinco hijos tomará el relevo. Esto está inquietando a los fondos institucionales. Lo que hace diez años era un tema menor, hoy se ha convertido en un descuento de gobernanza, ya que los inversionistas exigen transparencia para garantizar la estabilidad futura del conglomerado.



Análisis Técnico

La acción de LVMH podría estar reflejando una salida de capital institucional. La jornada ha estado marcada por una brecha bajista de apertura y una extensión de las pérdidas que ha llevado a la empresa a registrar caídas de hasta un 4,9%, perforando un punto pivote situado en los US$ 559,70 que se mantenía vigente en octubre de 2025. Este movimiento acelera la tendencia bajista que el conglomerado arrastra desde inicios de año, acumulando un rendimiento negativo del 14,77% YTD.



El escenario actual muestra un impulso descendente, evidenciado por una brecha sustancial respecto a sus promedios móviles. El precio negocia un 5% por debajo de su EMA de 50 periodos y un 9% respecto a la EMA de 200 periodos. Esta separación refuerza la solidez del sesgo bajista actual.

Esto se ve complementado por la dinámica de las Bandas de Bollinger, donde la acción se mantiene oscilando dentro del canal inferior. Al no presentar señales de una sobreextensión fuera de las bandas, el activo aún posee margen para continuar su descenso sin activar rebotes por agotamiento inmediato, sugiriendo que la fuerza vendedora tiene el control del flujo de órdenes en este nivel.

Lo importante reside en observar si el activo logra una recuperación rápida de la zona de soporte perdida. De lo contrario, la presión vendedora podría mantenerse firme mientras persistan las dudas sobre la ralentización de la demanda en China, el impacto de la política arancelaria de la Casa Blanca y la incertidumbre generada por la sucesión de Bernard Arnault.

Fuente: xStation5

