McDonald's bate estimaciones y cae: el CEO advierte que el entorno para el consumidor puede empeorar

McDonald's (MCD.US) reportó este jueves resultados del Q1 2026 que superaron las expectativas en BPA e ingresos, y aun así la acción cotiza en negativo. La paradoja refleja el momento que atraviesa la compañía, en que los resultados fueron buenos, el CEO los describió como una demostración de "ejecución con disciplina en un entorno desafiante", y que en la misma conferencia con inversores advirtió que el gasto del consumidor "probablemente no está mejorando y puede estar poniéndose un poco peor". El mercado eligió quedarse con la advertencia.

Los resultados

El BPA ajustado de 2.83 dólares superó el consenso de 2.75 dólares. Los ingresos totalizaron 6.52 mil millones de dólares, un crecimiento del 9% interanual y ligeramente por encima de las estimaciones de 6.47 mil millones. Las ventas comparables globales subieron 3.8%, en línea con lo esperado, con crecimiento en todos los segmentos: EE.UU. +3.9%, mercados internacionales operados +3.9% y mercados internacionales con licencia +3.4%. Las ventas sistémicas globales crecieron 11%, o 6% en moneda constante.

Fuente: McDonald's Investor Relations.

El dato más relevante para entender la calidad del crecimiento en EE.UU. es que el aumento de ventas comparables provino principalmente de tickets promedio más altos, no de mayor tráfico. Eso implica que los clientes que visitan McDonald's gastan más, pero una parte del consumidor de bajos ingresos, históricamente el núcleo de la cadena, está reduciendo la frecuencia de visitas. El CFO Ian Borden lo reconoció directamente al mencionar que los consumidores de bajos ingresos tienen una cantidad limitada de dinero en el bolsillo. El crecimiento del 3.9% en EE.UU. también representa una desaceleración significativa respecto al 7% del trimestre anterior.

El consumidor bajo presión y la apuesta por el valor

La estrategia de McDonald's para retener al consumidor sensible al precio se articula en varias capas simultáneas. La compañía lanzó en abril un menú Under $3, un desayuno por 4 dólares y mantiene sus meal deals de 5 a 6 dólares. El CFO Borden indicó que los resultados preliminares del menú de 3 dólares, que reemplazó la promoción de compra uno y lleva otro gratis, son alentadores.

El CEO Kempczinski señaló que el petróleo caro es el factor central de presión sobre el consumidor de bajos ingresos, ya que el alza de la gasolina derivada del conflicto en Medio Oriente consume una proporción mayor del ingreso disponible de ese segmento. Otras cadenas como Domino's y Chipotle ya reportaron caídas de ventas en marzo por ese mismo efecto. La apuesta de McDonald's es que su posicionamiento de valor la protege mejor que a sus competidores, aunque el propio CEO admitió que espera que las presiones continúen.

En el frente de innovación de menú, el Big Arch Burger, lanzado en marzo con precio de entre 7.50 y 13 dólares según la ubicación, generó un impulso de ventas temporal amplificado por el video viral del CEO intentando morderlo, pero el analista de BTIG Peter Saleh advirtió que las ventas ya han disminuido y el producto saldrá pronto del menú. La próxima apuesta es la nueva plataforma de bebidas, con seis opciones especiales lanzadas en abril que incluyen refrescos personalizables. Saleh estima que la plataforma podría impulsar las ventas del trimestre actual en un dígito medio.

Análisis técnico de MCD

El gráfico diario muestra una acción en deterioro técnico claro. McDonald's alcanzó máximos cerca de los 333 dólares entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, y desde entonces ha caído aproximadamente 15% hasta los 282.60 actuales. El dato técnico más relevante es que el precio está por debajo de ambas medias móviles de referencia, la SMA(50) y la SMA(200), que prácticamente han convergido y actúan como doble resistencia en esa zona. Esa configuración, con precio por debajo de ambas SMAs y las medias en proceso de cruce bajista, es estructuralmente negativa.

Con la acción acumulando -8.1% en el año y el entorno macro de consumidor bajo presión, la acción requiere catalizadores que los resultados de hoy no terminaron de proveer.

Fuente: xStation5.