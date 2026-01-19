Menor apetito por riesgo golpea al IPSA tras escalada comercial de EE.UU. con Europa

El movimiento luce más como reacomodo técnico y toma de utilidades que como un quiebre definitivo de tendencia, en un contexto de flujos defensivos hacia metales.

El ajuste se amplifica por un entorno externo más tenso, con foco en aranceles entre EEUU y Europa y menor referencia por el feriado en Wall Street.

La Bolsa de Santiago opera con una baja cercana a -0,39%, en lo que luce como un arranque de corrección luego de que el IPSA anotara un máximo histórico sobre 11.250 puntos el miércoles. La continuidad del ajuste hoy se dio con un telón de fondo externo más tenso: el conflicto geopolítico-comercial entre Estados Unidos y Europa, gatillado por la amenaza de nuevos aranceles ligada a Groenlandia, enfrió el ánimo global y empujó a los inversionistas hacia un tono más defensivo.

Grafico del IPSA. Fuente: Bolsa de Santiago.

Con Wall Street cerrado por el feriado de Martin Luther King Jr., la sesión también estuvo marcada por menor referencia internacional, un elemento que suele amplificar la reacción a titulares en mercados más pequeños. En este contexto, el retroceso del IPSA se entiende como parte de un ajuste natural tras niveles récord, con el componente externo actuando como catalizador de corto plazo.

Caídas concentradas y balance interno mayoritariamente negativo

En la jornada, las caídas se concentraron en nombres específicos, reflejando rotación y toma de utilidades en papeles que venían con avances. Entre los descensos destacados estuvieron:

Salfacorp (-2,8%)

Itaú (-2,2%)

Andina-B (-1,71%)

El balance fue claramente negativo, con solo 6 de las 30 acciones cerrando en terreno positivo. Aun así, se observó una selectividad marcada en algunos nombres que lograron sostenerse pese al ajuste general:

Cencomalls (+2,3%)

Banco de Chile (+0,9%)

Copec (+0,6%)

Este comportamiento sugiere que, más que una venta indiscriminada, el mercado estuvo guiado por flujos selectivos: mientras algunos inversionistas recortaron exposición en acciones que venían corriendo fuerte, otros privilegiaron posiciones que consideran más defensivas o con mejor soporte relativo dentro del mercado local.

Tensión internacional

El telón de fondo internacional siguió pesando en el ánimo bursátil. El anuncio del presidente Donald Trump sobre aranceles a países europeos, con una tasa inicial de 10% desde el 1 de febrero de 2026 y la amenaza de elevarlos a 25% desde junio, aumentó la percepción de riesgo de una escalada.

Europa y el Reino Unido han mostrado disposición a negociar, pero la Unión Europea evalúa reactivar un paquete de represalias por hasta 93.000 millones de euros, manteniendo el foco del mercado en si el conflicto se traduce en medidas formales o queda en presión política. Ese punto —retórica vs. implementación— será clave para el apetito por riesgo en los próximos días, especialmente en un entorno donde los titulares tienen capacidad de mover expectativas rápidamente.

Señales en otros activos: dólar, metales y criptomonedas

En otros activos, el dólar retrocedió frente al euro, una señal de escepticismo sobre el impacto final de los anuncios y de cómo se podría reconfigurar el balance de riesgos si el conflicto escala o se desactiva vía negociación. En paralelo, los metales preciosos captaron flujos defensivos:

El oro marcó nuevos máximos .

La plata repuntó con fuerza.

En contraste, las criptomonedas extendieron correcciones por salida de capital desde activos de mayor beta y por fricciones regulatorias en EEUU. En conjunto, este mosaico refuerza la lectura de un mercado global operando en modo más prudente, donde la preferencia por refugio tiende a imponerse cuando crece la incertidumbre sobre comercio, política y reglas.

¿Qué significa esto para el IPSA?

Bajo este marco, la caída del IPSA se entiende más como un reacomodo técnico posterior a máximos, amplificado por un shock geopolítico-comercial externo, que como un quiebre concluyente de tendencia. La clave en el corto plazo seguirá siendo la evolución del conflicto entre EEUU y Europa y, especialmente, si la dinámica pasa de la retórica a la implementación efectiva de medidas. Mientras tanto, la menor referencia internacional por feriados y la sensibilidad a titulares pueden mantener episodios de ajuste y rebotes con mayor rapidez de lo habitual.

