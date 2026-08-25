Mercado de materias primas: presión alcista en oro y petróleo frente a la incertidumbre en gas y cacao

Durante la sesión de hoy en el mercado de materias primas, predominan las ligeras caídas, con un descenso medio del -0,26 % y solo 7 de los 26 activos registrando subidas. Los líderes del crecimiento siguen siendo las materias primas agrícolas y el gas natural europeo, que acumula una subida de más del 8 % esta semana.

Los metales preciosos están experimentando hoy una corrección, entre ellos el platino (-1,67 %) y la plata (-1,54 %). A pesar de ello, todo el grupo de metales preciosos, junto con el cobre, que presenta una desviación extrema de +2,77σ, continúa cotizando a niveles históricamente elevados en relación con su media de cinco años.

La fortaleza del cobre se debe principalmente a los bajos niveles de inventarios en la bolsa LME y a la estabilidad de la demanda procedente de Estados Unidos.

En el sector petrolero, los precios del WTI se encuentran bajo presión debido a la fortaleza del dólar, aunque las caídas más pronunciadas están limitadas por las tensiones geopolíticas en torno a Irán y Rusia, así como por los anuncios de recortes de producción en Kazajistán.

En los próximos días, los principales factores que determinarán la dirección de los precios de las materias primas serán la evolución de los rendimientos de los bonos, el tipo de cambio del dólar y la sostenibilidad de la recuperación económica de la eurozona, como refleja el dato del índice Ifo alemán, publicado hoy, que ha sido mejor de lo esperado.

Desde la perspectiva del último mes, son pocas las materias primas que han perdido valor

Fuente: XTB

Gas natural

Las cotizaciones del gas natural (NATGAS) en el mercado estadounidense se están consolidando en torno al nivel de 2,787 USD/MMBtu.

En términos diarios, observamos una caída meramente testimonial de algo más de medio punto porcentual. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia de las últimas semanas, el mercado muestra una ligera recuperación, con una subida del 0,29 % en términos semanales y del 0,72 % en términos mensuales.

El precio se mantiene ligeramente por debajo de la resistencia de 2,8 USD, que está limitando claramente el intento de rebote al comienzo de la última semana completa de agosto. Al mismo tiempo, continúa por encima de la media de 14 periodos y mantiene una secuencia alcista de mínimos y máximos crecientes.

A pesar de esta estabilización local, la perspectiva del mercado a largo plazo sigue siendo claramente bajista. Desde comienzos de año (YTD), la materia prima ha perdido nada menos que un 23,48 %, sin tener en cuenta los fuertes rollovers de los contratos de futuros, y en comparación con el mismo periodo del año pasado, el precio es un 1,21 % inferior. Esto pone de manifiesto la todavía fuerte presión de la oferta que dominó el mercado durante la primera mitad de 2026.

Desde el punto de vista del análisis técnico, la situación en el gráfico del NATGAS sigue siendo ambigua, lo que anticipa una lucha por formar un suelo más duradero. El indicador RSI se sitúa en 62 puntos, lo que nos aleja de la zona de sobreventa y sugiere una ventaja moderada de los compradores a corto plazo. Esta interpretación se ve respaldada por una señal favorable al crecimiento en el indicador MACD (cruce alcista).

Por otro lado, las medias móviles de largo plazo (SMA) están enviando señales bajistas, y la cotización actual se encuentra un 5,13 % por debajo de la media móvil de 50 días (SMA50). El sentimiento del mercado se mantiene neutral. La resistencia clave para los alcistas se encuentra en la zona de 2,95–3,00 USD, mientras que el soporte fuerte está situado en el nivel de 2,65 USD. Una ruptura de este soporte podría abrir el camino hacia los mínimos de este año.

Los fundamentales del mercado estadounidense de gas natural siguen estando condicionados por los elevados niveles de inventarios, que, pese a un descenso inicial claramente por debajo de la media de cinco años, podrían apuntar hacia un nivel cercano a los 4.000 BCF antes del comienzo de la temporada de calefacción.

Aunque las olas de calor del verano en Estados Unidos generaron una sólida demanda del sector eléctrico —principalmente para alimentar los sistemas de aire acondicionado—, esta no fue suficiente para reducir de forma permanente el exceso de inventarios.

Un factor clave que está estabilizando los precios en los niveles actuales es el elevado volumen de exportaciones de GNL desde Estados Unidos hacia Europa y Asia, donde las tensiones geopolíticas en Oriente Medio obligan a los importadores a asegurarse suministros alternativos. La falta de perspectivas de una pronta reanudación del suministro completo procedente de Catar hará que la demanda, principalmente la europea, se mantenga elevada a comienzos del otoño. Esto podría impulsar los precios hacia subidas más fuertes de lo que sugiere la estructura temporal de los contratos.

Al mismo tiempo, conviene recordar que el fenómeno de El Niño en curso podría provocar que el inicio de la temporada de calefacción, tanto en Europa como en Norteamérica, se retrase de forma considerable.

Las previsiones de temperaturas elevadas podrían mantener la demanda de gas en niveles altos. Al mismo tiempo, mantener dichas previsiones a nivel mensual implicará un retraso en el inicio de la temporada de calefacción.

Fuente: NOAA

Recientemente, se ha observado una ralentización en el ritmo de crecimiento de los inventarios de gas. Exactamente hace un año, observamos una aceleración en el crecimiento de los inventarios al comienzo del periodo otoñal, relacionada con un otoño cálido. Sin embargo, si este aumento no se produce, será posible impulsar los precios hacia los 3,00 USD/MMBtu.

Fuente: EIA

Actualmente, el gas natural está sobrevendido en relación con todos los promedios analizados, pero no se trata de una sobreventa extrema que genere una señal más fuerte.

Fuente: XTB

Escenarios

Escenario alcista: Ruptura sostenida de la barrera de 3,00 USD/MMBtu. Una condición necesaria sería un crecimiento claramente menor de los inventarios de gas en varios informes consecutivos y unas primeras previsiones de un otoño frío, además de mantener las capacidades máximas de transporte en las terminales de exportación de GNL, mientras los principales productores de gas de esquisto limitan la producción nacional.

Escenario bajista: Caída del precio por debajo del soporte de 2,65 USD, lo que abriría el camino hacia el nivel de 2,50 USD. El catalizador de este movimiento sería una previsión de un septiembre y octubre excepcionalmente cálidos, un nuevo crecimiento de los inventarios por encima de los máximos históricos y posibles paradas técnicas en las principales terminales de exportación de la costa del Golfo.

Cacao

El precio del cacao en la Bolsa de Nueva York se sitúa actualmente en 5.915,0 USD por tonelada, después de registrar una caída inferior al 1 % en la primera sesión de esta semana.

En términos semanales, el mercado se mueve en una tendencia lateral (-0,02 %). Sin embargo, en el horizonte mensual se observa una fuerte presión de la demanda, que se ha traducido en una subida del 11,02 %.

La evolución desde comienzos de año (YTD) muestra una ligera subida del +0,44 %, lo que supone una señal de estabilización después de las enormes turbulencias del año pasado.

En términos interanuales, el precio del cacao sigue siendo un 22,30 % inferior. Esto demuestra que, tras el estallido de la burbuja especulativa del año pasado, el mercado está buscando un nuevo punto de equilibrio, justo antes del comienzo de la nueva temporada de cosecha, sobre la que todavía existe mucha incertidumbre, y después de una campaña en la que las cosechas fueron muy abundantes, especialmente durante su primera fase.

Los indicadores técnicos del mercado del cacao presentan un panorama mixto, reflejando una fase de consolidación acompañada de una elevada volatilidad. El indicador RSI, situado en 45 puntos, señala unas condiciones de mercado neutrales, dejando margen para movimientos en ambas direcciones.

Las medias móviles (SMA) generan señales alcistas, y el precio actual se encuentra nada menos que un 9,33 % por encima de la media móvil de 50 días (SMA50), lo que confirma la fortaleza de la tendencia alcista de medio plazo iniciada el mes pasado. Por su parte, el indicador MACD ha generado una señal de venta (bajista), lo que sugiere un riesgo de corrección a la baja a corto plazo. El sentimiento técnico general sigue siendo neutral, con una resistencia clave en el nivel de 6.150–6.200 USD y un soporte en la zona de 5.600 USD.

Detrás del reciente repunte mensual de los precios se encuentran principalmente las preocupaciones sobre el tamaño de las cosechas de la próxima temporada 2026/2027 en África Occidental —Costa de Marfil y Ghana representan conjuntamente casi el 60 % de la oferta mundial—.

Se señala que las enfermedades de los árboles, el elevado coste de los fertilizantes y una nueva reducción de los precios pagados a los agricultores podrían limitar la producción durante la próxima campaña, aunque, al mismo tiempo, existe una gran dispersión entre las distintas previsiones. En buena medida, la producción podría depender de las condiciones meteorológicas, que durante los periodos de fuerte El Niño no fueron especialmente favorables.

Además, las estrictas normativas de la Unión Europea en materia de deforestación (EUDR) obligan a los importadores a buscar materias primas certificadas, lo que está elevando los precios físicos del cacao en el mercado europeo.

Desde el punto de vista de la demanda, sin embargo, los precios elevados están empezando a limitar lentamente el consumo mundial de chocolate, algo que se ve confirmado por los datos que muestran una menor molturación de cacao en Europa y Norteamérica.

El cacao ya no está sobrecomprado en relación con el promedio de los últimos 3 meses, y al mismo tiempo, las desviaciones de otros promedios a largo plazo indican un creciente potencial alcista.

Fuente: XTB

Oro

El precio del oro continúa con su espectacular avance al alza, alcanzando el impresionante nivel de 4.640,57 USD por onza. Aunque la sesión de hoy registró un retroceso simbólico, que puede interpretarse como una toma de beneficios, el metal precioso acumula una subida de más del 2,5 % en términos semanales y, en el último mes, se ha encarecido casi un 14 %. La rentabilidad desde comienzos de año se sitúa en un sólido +7,14 %, mientras que en un horizonte de doce meses el oro se ha revalorizado nada menos que un 36,75 %.

Aunque estas cifras apuntan a una continuación del mercado alcista, los precios todavía se encuentran aproximadamente 1.000 USD por debajo de los máximos históricos.

Desde el punto de vista técnico, el mercado del oro muestra señales de sobrecompra extrema, lo que aconseja prudencia.

El indicador RSI se ha disparado hasta los 76 puntos, lo que constituye una clara señal de advertencia ante una posible corrección. Curiosamente, las medias móviles de largo plazo (SMA) están ofreciendo una señal bajista —probablemente debido al movimiento extremadamente dinámico y parabólico del precio respecto a sus medias históricas—, mientras que el precio al contado se sitúa nada menos que un 10,90 % por encima de la media móvil de 50 días (SMA50).

El indicador MACD mantiene una sólida señal de compra (alcista). El sentimiento técnico sigue siendo neutral, reflejando la división del mercado entre el fuerte impulso alcista y la necesidad técnica de que los indicadores se enfríen. La resistencia clave se encuentra en la barrera psicológica de los 4.700 USD, mientras que el soporte está situado en el nivel de 4.500 USD.

El principal motor de estas fuertes subidas del precio del oro es el cambio de actitud de los inversores respecto a la situación en Oriente Medio, que a largo plazo podría generar un problema de inflación.

Los inversores institucionales y los bancos centrales están huyendo en masa hacia activos refugio. Además, el sentimiento en el mercado del oro se ve respaldado por la creciente preocupación por la estabilidad fiscal de Estados Unidos.

El famoso inversor Stanley Druckenmiller criticó el programa de recompra de deuda del Tesoro estadounidense, calificándolo de «error» que supone una pérdida de credibilidad. Esto reforzó el argumento a favor de la necesidad de poseer activos tangibles ante una posible crisis de deuda.

La demanda estable por parte de los bancos centrales de los mercados emergentes, que buscan reducir la dependencia del dólar en sus reservas mediante la desdolarización, constituye un respaldo adicional y sólido para las elevadas valoraciones del oro.

Petróleo

El precio del petróleo WTI (OIL.WTI) oscila en torno al nivel de 84,5 USD por barril, registrando un descenso moderado durante la sesión de hoy, aunque durante la sesión asiática la caída llegó a rozar el 1 %.

En términos semanales, el precio se mantiene prácticamente plano (-0,24 %), mientras que en términos mensuales la materia prima acumula una subida del 2,80 %.

Desde una perspectiva más amplia, el petróleo WTI está teniendo un año extraordinario. Desde comienzos de enero (YTD), se ha encarecido un 47,01 % y, en comparación con el año pasado, su precio es un 33,03 % superior. Estas impresionantes tasas de rentabilidad muestran hasta qué punto los acontecimientos geopolíticos de 2026 han transformado el mercado del petróleo.

La situación técnica en el gráfico del WTI indica una fuerte tendencia alcista, que, sin embargo, empieza a encontrarse con una barrera de oferta. El indicador RSI, situado en 72 puntos, señala una situación de sobrecompra en el mercado, lo que aumenta la probabilidad de una corrección bajista a corto plazo.

Las medias móviles (SMA) ofrecen una señal neutral; sin embargo, el precio al contado se encuentra un 7,06 % por encima de la media móvil de 50 días (SMA50), lo que confirma la fortaleza de la estructura del mercado.

El indicador MACD genera una señal de compra (alcista). El sentimiento técnico se considera neutral.

La resistencia clave para el precio sigue siendo la barrera psicológica de los 85,00 USD —junto con los máximos locales recientes en la zona de 86,00 USD—, mientras que el principal soporte se encuentra en el nivel de 81,50 USD.

El mercado del petróleo crudo depende de forma continua y casi exclusiva de la situación en Oriente Medio, ignorando en gran medida las señales procedentes de la oferta del resto del mundo.

La Administración estadounidense acaba de poner en marcha la «Operación Economic Outcast», la campaña de sanciones más contundente de la historia dirigida contra Irán, sin excluir a China de las sanciones.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, la calificó de «Día D económico».

Paralelamente, continúa la crisis en torno al estrecho de Ormuz, por el que normalmente transitan cerca de 20 millones de barriles de petróleo al día.

Además, el ministro de Energía de Kazajistán informó de unos trabajos de mantenimiento previstos que reducirán la producción del gigantesco yacimiento de Karachaganak en 400.000–450.000 toneladas, lo que estrechará aún más el mercado físico.

Según informó Bloomberg, los mercados están demostrando una increíble capacidad de adaptación a la crisis en el estrecho de Ormuz, entre otras vías mediante rutas alternativas de oleoductos en Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, así como mediante un aumento del transporte marítimo desde otras regiones, como Basora, en Irak.

Precio del barril de West Texas

Técnicamente, nos encontramos ante una reacción a una fuerte zona de oferta cercana a la línea de tendencia bajista y al nivel de 85 USD por barril. Sin embargo, cabe recordar que, a pesar de la estabilización del mercado mediante la liberación de reservas, el mercado de combustibles sigue estando muy tenso.

Fuente: xStation5

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