Mercados a Observar Hoy: EURUSD, BITCOIN y OIL (01.07.2026)

Las acciones corrigen en el primer día de negociación de julio, en una jornada donde la atención estará centrada en las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en el foro de Sintra del BCE. El mercado se posiciona ante la posibilidad de una Fed más restrictiva, después de que el compromiso de restablecer la estabilidad de precios impulsara al dólar y a los rendimientos de los bonos del Tesoro de corto plazo. Además, los inversionistas estarán atentos al dato de empleo ADP de hoy, antes del informe de nóminas no agrícolas (NFP) que se publicará el jueves por el feriado del viernes en Estados Unidos. En materias primas, el petróleo continúa cayendo y alcanza nuevos mínimos, presionado por la recuperación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y por advertencias de un posible exceso de oferta.

EURUSD

El EURUSD se mantiene presionado por la fortaleza del dólar, en una sesión dominada por datos macroeconómicos y por las señales que pueda entregar Kevin Warsh sobre la trayectoria de la política monetaria en Estados Unidos. En Europa, la inflación se ubicó por debajo de lo esperado, en torno a 2,8%, mostrando moderación y reduciendo la presión sobre el BCE para mantener un tono más restrictivo. Esto deja al par especialmente sensible a los datos de empleo en Estados Unidos, con el ADP de hoy y el NFP del jueves como principales referencias. A nivel técnico, el precio vuelve a testear la zona de soporte de 1,1389, nivel que ha funcionado como referencia en meses anteriores. Una pérdida clara de esta zona abriría espacio hacia 1,1055, mientras que por arriba las resistencias dinámicas se ubican en la SMA de 50 días, cerca de 1,1578, y la SMA de 200 días, en torno a 1,1658. El MACD mantiene presión bajista, por lo que el sesgo sigue favoreciendo al dólar mientras el par no recupere niveles superiores.



Fuente: xStation5

BITCOIN

Bitcoin pierde la zona de 60.000, presionado por salidas estimadas de hasta 6.000 millones de dólares desde sus ETF durante el tramo final del semestre y por una rotación de capital hacia acciones vinculadas a inteligencia artificial, semiconductores y la IPO de SpaceX. Este movimiento debilita la narrativa de refugio de las criptomonedas y mantiene bajo presión a los activos digitales, mientras Ethereum también queda rezagado frente a Bitcoin por el bajo interés institucional en sus ETF. En el panorama técnico, la pérdida del soporte de 60.000 deteriora la estructura de corto plazo y deja al precio más expuesto hacia la zona de 48.885. Al alza, el nivel de 60.009 funciona como primera resistencia, seguido por 67.237, mientras la SMA de 200 días, cerca de 75.108, sigue muy por encima del precio y confirma que la tendencia continúa debilitada. El MACD mantiene una lectura negativa.



Fuente: xStation5

OIL

El petróleo continúa cayendo, presionado por el aumento del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz y por la expectativa de un acuerdo de paz permanente entre Estados Unidos e Irán. La recuperación más rápida de los flujos energéticos ha llevado a varios bancos a recortar sus previsiones de precio, incluyendo Morgan Stanley, que volvió a reducir sus estimaciones en menos de dos semanas y advirtió que el flujo por Ormuz solo necesitaría recuperarse hasta cerca de 65% de los niveles previos al conflicto para generar un exceso de oferta a corto plazo. Técnicamente, OIL pierde la zona de 73,38, que ahora pasa a ser resistencia, y se acerca al siguiente soporte relevante en 65,56. El precio se mantiene muy por debajo de su SMA de 200 periodos, ubicada cerca de 89,87, confirmando una estructura bajista dominante. El oscilador estocástico continúa en zona baja, por lo que no se descartan rebotes, aunque mientras el precio no recupere 73,38 el sesgo seguirá presionado.



Fuente: xStation5