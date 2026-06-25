Mercados a Observar Hoy: GOLD, BITCOIN y US100 (25.06.2026)

- Los sólidos resultados de Micron reactivan el optimismo por la inteligencia artificial y respaldan el repunte del sector tecnológico y del US100
- El oro mantiene una estructura bajista por la fortaleza del dólar y el aumento de los rendimientos reales mientras el mercado espera los datos de inflación PCE en Estados Unidos
- Bitcoin intenta estabilizarse sobre un soporte clave aunque la confirmación de una recuperación dependerá de un mayor apetito por riesgo y de superar niveles técnicos relevantes
- Los sólidos resultados de Micron reactivan el optimismo por la inteligencia artificial y respaldan el repunte del sector tecnológico y del US100
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- Bitcoin intenta estabilizarse sobre un soporte clave aunque la confirmación de una recuperación dependerá de un mayor apetito por riesgo y de superar niveles técnicos relevantes
Micron impulsa a las acciones tecnológicas después de entregar resultados que superaron las expectativas en sus principales líneas, reforzando la confianza en el ciclo de inversión vinculado a inteligencia artificial y reactivando los flujos hacia activos de alta beta. La acción sube cerca de 17% antes de la apertura, actuando como nuevo catalizador para semiconductores y compañías ligadas a infraestructura de IA. En paralelo, el contexto global sigue marcado por la caída del petróleo, con el Brent cerca de 73 dólares por barril, a medida que mejora el flujo marítimo por el estrecho de Ormuz y se elimina la prima de riesgo geopolítico acumulada desde el inicio de la guerra. En divisas, el dólar se mantiene estable a la espera de los datos de PCE en Estados Unidos, que serán clave para ajustar las expectativas sobre la Reserva Federal.
GOLD
El oro continúa presionado por el aumento de los rendimientos reales de los bonos estadounidenses y por un dólar que se mantiene firme, factores que reducen el atractivo relativo del metal. Aunque la caída del petróleo ayuda a moderar parte de las presiones inflacionarias, el mercado sigue pendiente de una Reserva Federal que podría mantener una postura restrictiva si la inflación no cede con claridad. A nivel técnico, GOLD perdió el soporte relevante de 4.095, una zona que había funcionado como defensa en intentos previos de doble suelo, lo que confirma un deterioro de la estructura de corto plazo. El siguiente soporte se ubica en 3.876, mientras que una extensión bajista más profunda tendría como referencia 3.472. Por arriba, el nivel de 4.095 pasa a ser resistencia inmediata, seguido por la SMA de 200 días, cerca de 4.491, y la SMA de 50 días, en torno a 4.482. El RSI se ubica cerca de 30, próximo a sobreventa, por lo que pueden aparecer rebotes técnicos, aunque el sesgo sigue débil mientras el precio no recupere 4.095.
Fuente: xStation5
BITCOIN
Bitcoin se mantiene en una zona de soporte de alta relevancia, después de verse afectado por la presión previa sobre activos de riesgo y por el aumento de los rendimientos reales, que también golpeó a metales y otros activos sensibles a liquidez. La mejora en tecnología tras los resultados de Micron ayuda a estabilizar el apetito por activos de alta beta, pero Bitcoin todavía no logra confirmar una recuperación sólida. Técnicamente, el precio vuelve a testear la zona de 60.009, nivel clave que ha funcionado como soporte en episodios anteriores y que puede definir si el mercado construye una base o extiende la corrección. El MACD empieza a moderar la presión bajista, aunque el precio sigue por debajo de referencias relevantes como 67.237, 75.913 y la SMA de 200 días, ubicada cerca de 76.075. Si Bitcoin pierde 60.009, el siguiente soporte aparece en 48.885; por el contrario, una recuperación sobre 67.237 sería la primera estructura de mejora técnica.
Fuente: xStation5
US100
El US100 muestra una estructura de giro después de la caída reciente, apoyado por los resultados de Micron, que vuelven a reforzar la narrativa de inversión en inteligencia artificial y semiconductores. Dado el peso del sector tecnológico dentro del índice, la reacción positiva de Micron ayuda a contener la presión vendedora y reactivar el interés por compañías de crecimiento. A nivel técnico, el Nasdaq 100 intenta recuperarse tras mantener la zona de la SMA de 50 días, ubicada cerca de 29.108, y mantiene como soporte relevante el área de 28.257. La resistencia clave se mantiene en 30.872, zona donde el precio ha mostrado una posible estructura de doble techo. Una ruptura clara sobre ese nivel permitiría mejorar la lectura alcista y abrir espacio a nuevos máximos, mientras que una pérdida de 28.257 reactivaría el riesgo de una corrección más amplia. El MACD muestra señales de estabilización, aunque todavía necesita mayor impulso para confirmar continuidad.
Fuente: xStation5
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