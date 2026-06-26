Mercados a Observar Hoy: JP225, AUDJPY y COCOA (26.06.2026)

La presión en la renta variable continúa, con nuevas ventas en el sector de semiconductores e incertidumbre en torno a OpenAI, lo que vuelve a afectar el apetito por riesgo. En Asia, las fuertes pérdidas de Samsung y SK Hynix provocaron una segunda suspensión de la cotización en Corea del Sur en cuestión de días, reflejando la elevada volatilidad que sigue dominando a las compañías vinculadas a inteligencia artificial y chips de memoria. El petróleo reanudó su descenso, con el Brent cayendo cerca de 3,3% y ubicándose por debajo de los 73 dólares por barril, mientras el tráfico marítimo continuaba atravesando el estrecho de Ormuz pese al ataque del jueves a un buque mercante. La caída del petróleo favoreció a los bonos, pero no fue suficiente para mejorar el sentimiento general en las bolsas.

JP225

El JP225 sufre presión por la caída del sector tecnológico, con SoftBank entre las acciones más afectadas debido a su alta exposición a inteligencia artificial y semiconductores. El retroceso muestra que el índice japonés, que venía marcando máximos históricos apoyado por exportadores, tecnología y debilidad del yen, comienza a enfrentar una toma de ganancias más clara en los sectores que lideraron el avance. A nivel técnico, el precio se aproxima al soporte de 68.702, zona relevante para medir si el índice logra estabilizarse dentro de su estructura alcista o si profundiza la corrección. La SMA de 21 días, cerca de 68.294, también funciona como soporte dinámico. Si el precio pierde esta zona, el siguiente soporte relevante aparece en 62.594. El MACD mantiene una lectura positiva, aunque con pérdida de momentum, lo que sugiere una fase de corrección dentro de una tendencia de fondo que aún no se ha deteriorado por completo.



Fuente: xStation5

AUDJPY

El AUDJPY cae hacia niveles de soporte vistos a finales de abril, reflejando un deterioro del apetito por riesgo en el mercado de divisas. El par suele actuar como termómetro del sentimiento global, ya que el dólar australiano tiene un componente cíclico ligado a materias primas y crecimiento, mientras el yen tiende a ganar atractivo cuando aumenta la búsqueda de refugio o se reduce la exposición a riesgo. Técnicamente, el precio perdió la zona de 112,67 y se aproxima al soporte de 111,27, nivel clave para evitar una extensión bajista hacia 108,83. La caída también deja al par por debajo de la SMA de 50 días, ubicada cerca de 113,26, lo que confirma un deterioro de corto plazo. El RSI se ubica cerca de 34,8, mostrando debilidad, aunque todavía sin una sobreventa extrema; una recuperación sobre 112,67 sería necesaria para mejorar la lectura técnica.



Fuente: xStation5

COCOA

El cacao alcanza su nivel más alto desde enero, impulsado por preocupaciones de suministro asociadas a las condiciones climáticas. Los operadores siguen monitoreando el cierre de la cosecha de mitad de temporada en África Occidental y, al mismo tiempo, empiezan a mirar la cosecha principal de septiembre ante los crecientes riesgos vinculados a El Niño. Este escenario mantiene presión alcista sobre los precios, especialmente si las lluvias irregulares, el calor extremo o enfermedades afectan la calidad y disponibilidad del grano en regiones productoras clave. En el plano técnico, COCOA superó la resistencia de 4.773, que ahora queda como soporte relevante, y extiende el rebote hacia la zona actual. La siguiente resistencia aparece en 5.754, seguida por 6.348, mientras que los soportes intermedios se ubican en 4.773 y 4.307. El MACD mantiene un fuerte momentum alcista, acompañando la recuperación del precio, aunque la verticalidad del movimiento puede abrir espacio a pausas o tomas de ganancias puntuales.

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Fuente: xStation5