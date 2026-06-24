Mercados a Observar Hoy: OIL, COCOA y COFFEE (24.06.2026)

- El petróleo mantiene una tendencia bajista debido a la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz y la reducción de la prima de riesgo geopolítico
- El cacao continúa fortaleciéndose por preocupaciones sobre la oferta futura en África Occidental y riesgos climáticos asociados a El Niño
- El café recupera impulso desde niveles de soporte ante el temor de que El Niño afecte las lluvias clave para la próxima cosecha brasileña y reduzca la producción futura
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Los mercados se preparan para los resultados de Micron Technology, el próximo catalizador relevante para medir la solidez del rally vinculado a inteligencia artificial después de la reciente caída del sector. Micron sigue siendo una referencia clave para los inversionistas, ya que se encuentra entre las compañías más beneficiadas por el gasto en infraestructura de IA, aunque el ajuste reciente recuerda que las valorizaciones del sector siguen sensibles a cualquier señal de desaceleración. En paralelo, el dólar continúa fortaleciéndose y alcanza nuevos máximos de 2026, presionando a metales preciosos y materias primas. El petróleo prolonga su descenso ante la mejora de la confianza en las rutas marítimas de Oriente Medio, el Brent cae más de 2% y se ubica por debajo de los 76 dólares por barril, mientras aumenta el número de buques cisterna que transitan por el estrecho de Ormuz con sistemas de seguimiento activos.
OIL
El petróleo se acerca a eliminar prácticamente todas las alzas provocadas por la guerra, a medida que la reactivación del flujo por el estrecho de Ormuz entrega señales de normalización para el mercado energético. Aunque el tránsito marítimo todavía se mantiene por debajo de los niveles previos al conflicto, el aumento de buques con sistemas de seguimiento activos refuerza la percepción de que el acuerdo final podría materializarse, reduciendo la prima de riesgo geopolítico incorporada en el crudo. Técnicamente, OIL mantiene una estructura bajista, con el precio operando muy por debajo de su SMA de 200 periodos, ubicada cerca de 94,59, y acercándose al soporte de 73,38. Si ese nivel cede, la siguiente referencia aparece en 65,56; al alza, la zona de 83,42 queda como primera resistencia relevante. El oscilador estocástico se mantiene en niveles bajos, lo que puede favorecer rebotes técnicos, aunque el mercado seguirá altamente sensible a cualquier titular sobre el acuerdo y la reapertura total de Ormuz.
Fuente: xStation5
COCOA
El cacao mantiene presión alcista, impulsado por cobertura de posiciones cortas y preocupaciones de suministro relacionadas con el clima. Los operadores siguen monitoreando el cierre de la cosecha de mitad de temporada en África Occidental, mientras aumentan las dudas sobre la cosecha principal de septiembre ante riesgos asociados a El Niño. A nivel técnico, COCOA se encuentra en una resistencia relevante en torno a 4.773, zona donde ya había enfrentado presión vendedora previamente. La superación de ese nivel abriría espacio hacia 5.754 y luego 6.348, mientras que por debajo los soportes se ubican en 4.307, 4.024 y 3.795. El MACD mejora y acompaña el rebote, aunque la cercanía a resistencia exige confirmación antes de asumir una extensión del movimiento.
Fuente: xStation5
COFFEE
El café cotiza cerca de 278 y rebota desde la zona de soporte de 241,70, en un contexto donde los operadores vuelven a prestar atención al fenómeno de El Niño y su posible impacto sobre el ciclo productivo de Brasil. Aunque el mercado venía presionado por expectativas de cosecha amplia y mayor oferta, el foco climático empieza a extenderse más allá de la cosecha actual. La comercializadora Commercial señaló que El Niño podría retrasar las lluvias estacionales en Brasil durante septiembre y octubre, un periodo crítico para la floración de los árboles, lo que podría afectar la próxima cosecha del país. Técnicamente, COFFEE muestra una recuperación desde soporte y se aproxima a la resistencia de 278,04; una ruptura clara de esa zona podría habilitar un avance hacia 319,98. Por debajo, el soporte clave sigue en 241,70, mientras la SMA de 200 días, cerca de 330,67, se mantiene como resistencia estructural. El RSI rebota con fuerza desde zona de sobreventa y se ubica cerca de 60, lo que confirma mejora de momentum en el corto plazo.
Fuente: xStation5
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