Mercados a Observar Hoy: USDJPY, GOLD y COFFEE (30.06.2026)

Las bolsas se preparan para un cierre trimestral sólido, con el S&P 500 encaminado a registrar uno de sus mejores trimestres de los últimos años, apoyado por el repunte de la renta variable y la expectativa de la próxima temporada de resultados corporativos. En divisas, la volatilidad continúa concentrada en el yen, que cae a su nivel más bajo desde 1986 frente al dólar, llevando al USDJPY hacia la zona de 162 y elevando nuevamente la especulación sobre una posible intervención de las autoridades japonesas. En materias primas, el oro pierde la zona de 4.000, mientras el Brent retrocede cerca de 0,3% hacia los 73 dólares por barril, presionado por el aumento de envíos a través del estrecho de Ormuz. Aun así, los inversionistas siguen atentos a las conversaciones de paz previstas para el martes, después de que Irán reafirmara su intención de controlar el tráfico marítimo por esta vía clave.

USDJPY

El USDJPY cotiza cerca de 162,40 y supera el nivel de 162, acercándose a una zona de alta sensibilidad para el mercado japonés, después de que el yen alcanzara su nivel más débil desde 1986. El movimiento se produce tras comentarios de autoridades japonesas, el secretario jefe del Gabinete, Kihara, evitó inicialmente referirse al mercado cambiario, pero luego afirmó que siempre están preparados para tomar las medidas necesarias, mientras que el ministro de Finanzas, Katayama, señaló que responderán de forma adecuada ante fluctuaciones cambiarias y que podrían aplicar medidas decisivas si es necesario. A nivel técnico, el par rompe la resistencia de 161,95, que había funcionado como techo relevante durante varios episodios anteriores, y mantiene una estructura alcista dentro de un canal semanal. Mientras el precio se sostenga por encima de esa zona, la tendencia sigue favoreciendo al dólar frente al yen, aunque la ruptura también aumenta el riesgo de intervención o de episodios de alta volatilidad. Por debajo, los soportes relevantes se ubican en 158,52 y 152,03, mientras que las medias móviles de 50 y 200 semanas, cerca de 155,07 y 148,20, confirman que la tendencia de fondo sigue siendo alcista.



Fuente: xStation5

GOLD

El oro continúa bajo presión después de perder la zona de 4.000, en línea con la debilidad observada también en la plata y con un entorno de dólar más firme. La caída refleja un mercado que sigue privilegiando liquidez en dólares y activos defensivos tradicionales, mientras los rendimientos reales se mantienen como un factor negativo para los metales preciosos. En el plano técnico, GOLD confirmó una ruptura bajista tras perder el soporte de 4.095, nivel que había funcionado como soporte relevante en intentos previos de estabilización. Además, las medias móviles muestran una señal de deterioro, con la SMA de 50 días cerca de 4.438 cruzando por debajo de la SMA de 200 días, ubicada en torno a 4.495, configurando un cruce de la muerte. El siguiente soporte clave se ubica en 3.876, mientras que más abajo aparece 3.472. Al alza, el precio necesitaría recuperar primero 4.095 y luego la zona de medias móviles para mejorar la lectura técnica. El RSI se mantiene cerca de 35, mostrando debilidad, aunque sin una sobreventa extrema.



Fuente: xStation5

COFFEE

El café cotiza cerca de 288 y mantiene un rebote desde la zona de 241,70, apoyado por una combinación de dólar fuerte, señales de avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y preocupaciones persistentes sobre costos logísticos y clima. El cierre parcial y la tensión en torno al estrecho de Ormuz han afectado las cadenas de suministro del café al elevar costos de transporte marítimo, seguros, fertilizantes y combustible, presionando a importadores y tostadores. Al mismo tiempo, los inversores siguen monitoreando el fenómeno de El Niño y su posible impacto sobre el ciclo productivo brasileño 2026/27, especialmente de cara a las lluvias de septiembre y octubre. Técnicamente, COFFEE supera la resistencia de 278,04, lo que mejora la lectura de corto plazo y deja como siguiente referencia 319,98. La SMA de 200 días, cerca de 328,58, sigue siendo una resistencia estructural, mientras que el soporte principal se mantiene en 241,70. El RSI se ubica cerca de 66,6, mostrando fuerte recuperación de momentum, aunque acercándose a una zona donde podrían aparecer pausas del movimiento.​​



Fuente: xStation5