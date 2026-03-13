Mercados europeos operan con calma mientras la industria muestra debilidad y la inflación se modera

El cierre de la semana en los mercados europeos trae consigo una importante cantidad de datos macroeconómicos, que dibujan un panorama mixto de la economía regional al comienzo del año.

La sesión de hoy en las bolsas europeas se desarrolla en un ambiente inusualmente tranquilo, con los inversores adoptando una postura cautelosa antes del fin de semana. Entre las publicaciones más relevantes se encuentran datos de PIB y producción industrial del Reino Unido, cifras de inflación en varias economías europeas y datos de producción industrial para toda la zona euro . La mayoría de los principales índices europeos se mantienen cerca de los niveles de cierre de ayer. El DAX de Alemania y el FTSE 100 del Reino Unido se mueven cerca de sus niveles de referencia, mientras que el CAC40 de Francia retrocede más de 0.1%. Por su parte, el IBEX de España avanza más de 0.3%.

Reino Unido: la economía se estanca

La economía del Reino Unido prácticamente se estancó en enero. El PIB se mantuvo sin cambios en términos mensuales en 0.0%, frente a pronósticos de 0.2%, mientras que el crecimiento interanual se situó en 0.8%.La producción industrial cayó 0.1% mensual, lo que pone de relieve la fragilidad persistente del sector, a pesar de un ligero repunte en la manufactura. Una sorpresa positiva provino de la balanza comercial, con el déficit reduciéndose a 14.45 mil millones de GBP.

Suecia: el desempleo aumenta

En Suecia, el desempleo subió a 8.8% en febrero, frente al 8.6% anterior. Los datos sugieren un debilitamiento del mercado laboral y una actividad económica aún moderada.

Rumanía: inflación alta y caída industrial

En Rumanía, la inflación al consumidor se moderó a 9.3% interanual en febrero, desde 9.6% previamente, aunque sigue siendo una de las más altas de la región.La producción industrial cayó 3.3% mensual en enero, muy por debajo de las expectativas, lo que señala una desaceleración significativa del sector.

Hungría: rebote industrial moderado

En Hungría, la producción industrial aumentó 1.5% mensual en enero, aunque permanece 2.5% por debajo en términos interanuales.Los datos apuntan a un rebote de corto plazo tras la debilidad previa en la manufactura.

Francia: inflación moderada

En Francia, los datos finales confirmaron un crecimiento moderado de la inflación en febrero.El IPC se situó en 0.9% interanual, mientras que el HICP alcanzó 1.1% interanual, reflejando presiones de precios muy contenidas en la segunda mayor economía de la zona euro.

Eslovaquia: inflación continúa moderándose

En Eslovaquia, la inflación se redujo a 3.7% interanual en febrero, frente a 4.0% previamente, confirmando una gradual disminución de las presiones inflacionarias.

España: inflación estable cerca del objetivo del BCE

En España, los datos finales confirmaron una inflación estable,de un 2.3% interanual según el IPC y 2.5% interanual de acuerdo al HICP. Estas cifras se mantienen cerca del objetivo del Banco Central Europeo.

Polonia: inflación alineada con las estimaciones

En Polonia, la inflación del IPC en febrero fue de 2.1% interanual, en línea con las estimaciones previas, confirmando una dinámica de precios cercana al objetivo del banco central.

Italia: debilidad persistente en la industria

En Italia, la producción industrial cayó 0.6% mensual en enero, muy por debajo de las expectativas del mercado que anticipaban un repunte, lo que subraya la continua debilidad del sector manufacturero.

Zona euro: fuerte caída de la producción industrial

En la zona euro, la producción industrial cayó 1.5% mensual y 1.2% interanual en enero, muy por debajo de las expectativas del mercado.Los datos evidencian una clara desaceleración de la actividad industrial en la región al inicio del año.

Perspectivas para la política monetaria

Las publicaciones de hoy apuntan a una debilidad persistente en el sector industrial europeo, junto con una actividad económica moderada y presiones inflacionarias que comienzan a aliviarse en varias economías. Este contexto podría respaldar un escenario de mayor flexibilización monetaria en Europa en los próximos trimestres, especialmente si la debilidad industrial comienza a afectar a la economía en general.

Mucho dependerá también de la evolución geopolítica en Medio Oriente. Una desescalada del conflicto podría llevar a precios del petróleo más bajos, potencialmente por debajo de 100 dólares por barril, lo que reduciría aún más las presiones inflacionarias y mejoraría las perspectivas económicas de Europa.