Micron vs. Nvidia: ¿Tenemos nueva joya en el sector de la IA?

Micron es el mayor fabricante estadounidense de chips de memoria y, aunque la compañía ha escalado rápidamente hasta situarse entre las mayores empresas del mundo, desbancar a Nvidia como la empresa más valiosa de Wall Street probablemente requeriría todavía varios años. Para que esto ocurriera, tendrían que darse simultáneamente dos condiciones: una escasez estructural en el mercado de chips de memoria y una demanda sostenida a largo plazo de infraestructuras de inteligencia artificial, especialmente de memorias de alto rendimiento.

Durante los últimos trimestres, Micron se ha convertido en una de las grandes historias de éxito de Wall Street. La compañía ha pasado de ser un importante fabricante de semiconductores a convertirse en un gigante tecnológico valorado en más de un billón de dólares, ocupando actualmente el puesto número 13 entre las empresas cotizadas más valiosas del mundo, con una capitalización bursátil cercana a los 1,1 billones de dólares.

Nvidia, sin embargo, continúa liderando el ranking mundial gracias a la venta de capacidad de computación para inteligencia artificial, mientras que Micron suministra la memoria que hace posible esa potencia de cálculo.

Para superar a Nvidia en valor de mercado, las acciones de Micron tendrían que multiplicarse aproximadamente por cinco respecto a sus niveles actuales, suponiendo que la capitalización bursátil de Nvidia permaneciera estable en torno a los 5 billones de dólares. No obstante, este escenario resulta difícil de imaginar, ya que ambas compañías se benefician del mismo megatendencia: la inteligencia artificial. Si Micron sigue creciendo, es muy probable que Nvidia también continúe expandiéndose, lo que haría extremadamente complicado que Micron alcanzara el título de la empresa más valiosa del mundo.

Eso no significa que Micron carezca de potencial alcista; más bien al contrario. En su último informe de resultados, la compañía registró un crecimiento interanual de los ingresos cercano al 350%, hasta aproximadamente 41.500 millones de dólares, mientras que el beneficio neto conforme a los principios contables GAAP se multiplicó por 85, alcanzando 28.240 millones de dólares, frente a los 330 millones obtenidos en el mismo trimestre del año anterior.

Se trata de unas tasas de crecimiento extraordinarias, y muchos inversores consideran que la empresa podría seguir presentando unos resultados financieros excepcionales mientras la demanda de memoria para aplicaciones de inteligencia artificial continúe siendo elevada.

Nvidia y Micron: dos negocios impulsados por la misma ola de la inteligencia artificial

Micron y Nvidia figuran entre los principales beneficiarios del auge de la inteligencia artificial, aunque obtienen sus beneficios en eslabones completamente distintos de la misma cadena de valor.

Se espera que los grandes proveedores de servicios en la nube (hyperscalers) inviertan alrededor de 800.000 millones de dólares en infraestructuras de IA solo este año, mientras que BlackRock estima que la inversión acumulada podría superar los 3 billones de dólares antes de que finalice la década. Este volumen sin precedentes de inversión favorece directamente el crecimiento de ambas compañías, aunque conviene recordar que unos sólidos resultados empresariales no siempre se traducen en una subida de la cotización.

Las dos empresas constituyen pilares fundamentales de la infraestructura de inteligencia artificial y se benefician del incremento de las inversiones realizadas por gigantes tecnológicos como Microsoft, Amazon, Meta, Google y Oracle.

La demanda de sus productos está impulsada principalmente por la construcción de centros de datos especializados en IA y por la rápida expansión de los modelos de inteligencia artificial generativa.

Gracias a los cientos de miles de millones de dólares destinados a inversiones relacionadas con la IA, ambas compañías están registrando actualmente ingresos, márgenes y generación de caja en niveles récord.

Nvidia comercializa procesadores gráficos (GPU) para inteligencia artificial, sistemas completos de servidores, soluciones de redes InfiniBand y el ecosistema de software CUDA. En otras palabras, proporciona la plataforma informática que impulsa la inteligencia artificial moderna y disfruta de una importante ventaja tecnológica y de ecosistema.

Micron, por su parte, fabrica memorias DRAM, HBM y NAND. Para las aplicaciones de inteligencia artificial, el producto más importante es la High Bandwidth Memory (HBM) o memoria de gran ancho de banda, que trabaja conjuntamente con los procesadores desarrollados por Nvidia, AMD, Google, Amazon y otros diseñadores de chips para IA.

En términos sencillos, Nvidia suministra el "cerebro" de un servidor de inteligencia artificial: los procesadores que realizan los cálculos junto con el software que los acompaña. Micron proporciona la "memoria de trabajo" que permite a esas GPU procesar enormes modelos de IA a velocidades extremadamente elevadas.

Nvidia está considerada, en general, como una empresa de mayor calidad gracias a su liderazgo tecnológico, sus elevados márgenes de forma consistente y la sólida ventaja competitiva que le proporciona su ecosistema CUDA, factores que justifican una valoración bursátil superior.

Micron sigue siendo el mayor fabricante de memorias de Estados Unidos, aunque opera en un segmento mucho más cíclico y competitivo de la industria de los semiconductores. Si bien la inteligencia artificial ha mejorado de forma notable sus perspectivas, sus resultados financieros siguen dependiendo en mucha mayor medida de la evolución de los precios de las memorias y del equilibrio entre oferta y demanda que de un software propietario o de efectos de red.

Ambas compañías continúan expuestas al riesgo de una eventual desaceleración del gasto en inteligencia artificial o de un ciclo bajista en la demanda de semiconductores. Sin embargo, ninguna de las dos contempla actualmente ese escenario y sería un error asumir que Nvidia sería significativamente más resistente que Micron si la inversión en IA se ralentizara de forma importante.

Si el sentimiento de los inversores hacia la inteligencia artificial cambiara de manera significativa, es probable que ambas compañías sufrieran una presión considerable en bolsa. Al mismo tiempo, Micron podría seguir comportándose mejor que Nvidia durante esta fase del ciclo de la IA, ya que Nvidia fue la principal beneficiaria de la primera ola de inversión en infraestructuras de inteligencia artificial.

Si las previsiones actuales de beneficios se cumplen y la escasez estructural de memorias avanzadas persiste durante varios años, Micron tiene una oportunidad real de incorporarse al grupo de las empresas más grandes de Estados Unidos.