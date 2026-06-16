Nasdaq cerca de un máximo histórico 🔼 ¿Se está formando un doble techo?

- El Nasdaq (US100) se encuentra muy cerca de máximos históricos tras un fuerte repunte impulsado por la caída del petróleo, la mejora del sentimiento geopolítico y el renovado interés por las acciones de IA.
- La tendencia alcista sigue vigente, aunque la aparición de una divergencia bajista en los indicadores RSI y MACD genera señales de advertencia.
- El índice está a solo 300 puntos de sus máximos históricos, lo que podría indicar un mercado cada vez más cercano a niveles de euforia.
- El Nasdaq (US100) se encuentra muy cerca de máximos históricos tras un fuerte repunte impulsado por la caída del petróleo, la mejora del sentimiento geopolítico y el renovado interés por las acciones de IA.
- La tendencia alcista sigue vigente, aunque la aparición de una divergencia bajista en los indicadores RSI y MACD genera señales de advertencia.
- El índice está a solo 300 puntos de sus máximos históricos, lo que podría indicar un mercado cada vez más cercano a niveles de euforia.
La caída de los precios del petróleo y la perspectiva de reapertura del Estrecho de Ormuz han desencadenado una ola de optimismo en Wall Street, respaldada además por la salida a bolsa de SpaceX y por sólidos datos macroeconómicos de la economía estadounidense. La reciente corrección en acciones vinculadas a la inteligencia artificial, como Oracle y Broadcom, ha sido prácticamente borrada, ya que los inversores regresaron rápidamente al mercado, impulsando nuevamente al índice por encima de los 30.000 puntos. La principal pregunta ahora es si los alcistas tienen suficiente impulso para alcanzar nuevos máximos históricos.
Desde una perspectiva de análisis técnico, la tendencia alcista permanece firmemente intacta. Sin embargo, el ritmo del rally durante las últimas sesiones genera algunas dudas. Desde el 11 de junio, el índice ha avanzado cerca de 2.200 puntos, un movimiento que parece inusualmente fuerte en comparación con los estándares históricos. Al mismo tiempo, tanto el indicador RSI como el MACD en el gráfico diario han mantenido una tendencia descendente desde mayo, generando una divergencia bajista respecto a la evolución del precio.
Si bien es imposible predecir si el US100 superará el máximo histórico alcanzado a comienzos de junio, actualmente el índice se encuentra a apenas 300 puntos de ese nivel, lo que sugiere que el sentimiento del mercado podría estar acercándose a una zona de euforia. Antes de la Apertura de Mercado en EE.UU., los futuros cotizan ligeramente a la baja en términos intradía.
Fuente: xStation5
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