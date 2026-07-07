Nasdaq se desploma. DeepSeek y la reacción a los resultados de Samsung hunden a los semiconductores

Las acciones vinculadas a memorias y semiconductores están arrastrando a Wall Street durante la jornada, llevando al Nasdaq 100 a caer cerca de un 2%, mientras que el Dow Jones Industrial Average retrocede un 0,3% y el S&P 500 pierde un 0,5%. Los títulos de Micron, SanDisk, Intel, Applied Materials y Marvell registran caídas de entre 6% y 10%, en un movimiento provocado principalmente por la reacción negativa del mercado a los resultados de Samsung. La debilidad del Nasdaq y del sector de semiconductores refleja un deterioro del sentimiento hacia la inteligencia artificial, principal motor del rally bursátil de este año. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas aumentan tras los ataques contra embarcaciones comerciales cerca de Omán y el estrecho de Ormuz, elevando las fricciones entre Irán, Estados Unidos y Qatar. El alza del petróleo también está ejerciendo presión sobre las acciones tecnológicas.

Las acciones de Nvidia retroceden después de que Reuters informara que la startup china DeepSeek está desarrollando su propio chip de IA , un movimiento que podría reducir en el futuro su dependencia de los procesadores de Nvidia y Huawei .

retroceden después de que informara que la startup china está desarrollando su propio chip de , un movimiento que podría reducir en el futuro su dependencia de los procesadores de y . La noticia desencadenó una venta generalizada en el sector de semiconductores . El Philadelphia Semiconductor Index cae más de un 5% , mientras que Intel , Micron , Marvell , Western Digital y SanDisk registran fuertes pérdidas.

. El cae más de un , mientras que , , , y registran fuertes pérdidas. Los inversionistas también están realizando toma de utilidades tras el potente rally impulsado por la IA , ante la preocupación de que las valoraciones se hayan vuelto demasiado exigentes y que la próxima temporada de resultados genere una volatilidad significativamente mayor.

, ante la preocupación de que las valoraciones se hayan vuelto demasiado exigentes y que la próxima temporada de resultados genere una volatilidad significativamente mayor. Los resultados de Samsung tampoco lograron respaldar al sector. Aunque la compañía reportó un crecimiento extraordinario de sus beneficios, sus acciones cayeron, debilitando aún más el sentimiento hacia los fabricantes de memorias y semiconductores.

tampoco lograron respaldar al sector. Aunque la compañía reportó un crecimiento extraordinario de sus beneficios, sus acciones cayeron, debilitando aún más el sentimiento hacia los fabricantes de memorias y semiconductores. El mercado también se prepara para la próxima cotización de SK Hynix en el Nasdaq, mientras espera la publicación de las actas de la primera reunión de la Reserva Federal presidida por Kevin Warsh, lo que está llevando a algunos inversionistas a reducir exposición al riesgo.

Como resultado, la presión sobre las mayores compañías vinculadas a la IA está afectando al conjunto del Nasdaq, dado el elevado peso del sector tecnológico dentro del índice y la relevancia de empresas como Nvidia, TSMC y otros fabricantes de semiconductores.

Fuente: xStation5

Gráfico del US100 (intervalo H1)

Al observar el gráfico del US100, se aprecia que la zona entre 30.450 y 30.800 puntos ha atraído repetidamente una fuerte presión vendedora. Si el índice rompe por debajo de los 29.100 puntos, el siguiente objetivo bajista se ubicaría en torno a los 28.100 puntos, nivel donde previamente reapareció el interés comprador. Por ahora, la resistencia clave continúa siendo la zona de los 30.000 puntos.

Fuente: xStation5

Acciones de TSMC (intervalo D1)

Las acciones de Taiwan Semiconductor (TSMC.US), el mayor fabricante de semiconductores del mundo, retroceden cerca de un 10% desde sus máximos recientes y actualmente ponen a prueba el límite inferior de su canal alcista. El soporte principal se ubica cerca de los 430 dólares por acción, mientras que el techo del canal se encuentra alrededor de los 480 dólares. La resistencia más cercana corresponde a la EMA de 50 días (línea naranja), actualmente situada en torno a los 450 dólares.

Fuente: xStation5

¿Por qué caen las acciones de Samsung?

Paradójicamente, el problema no fueron los resultados de Samsung. Por el contrario, la compañía reportó un incremento de 19 veces en su beneficio operativo, superando ampliamente los resultados del año pasado. Sin embargo, los mercados bursátiles miran hacia el futuro y no hacia el pasado. Los inversionistas concluyeron que incluso unas cifras tan espectaculares no aportaban un nuevo argumento suficientemente sólido para justificar una expansión adicional de las valoraciones vinculadas a la IA.

En primer lugar, las expectativas ya eran excepcionalmente elevadas. Los fabricantes de memorias han sido algunos de los principales beneficiados por el auge de la inversión en IA , por lo que incluso unos resultados récord apenas superaron las previsiones de los analistas. Se trata del clásico comportamiento de "comprar el rumor y vender la noticia" , donde unos excelentes resultados terminan convirtiéndose en una oportunidad para asegurar ganancias.

, por lo que incluso unos resultados récord apenas superaron las previsiones de los analistas. Se trata del clásico comportamiento de , donde unos excelentes resultados terminan convirtiéndose en una oportunidad para asegurar ganancias. En segundo lugar, Samsung publicó únicamente resultados preliminares y no entregó información detallada sobre su negocio de semiconductores ni actualizó sus proyecciones futuras. Los inversionistas se quedaron sin una respuesta clara a la principal incógnita del mercado: ¿pueden mantenerse durante los próximos trimestres las actuales tasas de crecimiento impulsadas por la IA?

publicó únicamente resultados preliminares y no entregó información detallada sobre su negocio de ni actualizó sus proyecciones futuras. Los inversionistas se quedaron sin una respuesta clara a la principal incógnita del mercado: El sentimiento también se deterioró debido a las crecientes dudas sobre la duración del ciclo de inversión en IA. Los reportes que indican que Meta estaría considerando comercializar capacidad excedente de cómputo, junto con la noticia de que DeepSeek desarrolla su propio procesador de inteligencia artificial, llevaron a los inversionistas a reevaluar la demanda de largo plazo por los chips de IA más avanzados. Esto no implica necesariamente que la demanda esté disminuyendo actualmente, pero sí incrementa las preocupaciones respecto a que el actual auge de inversión en IA no se prolongue indefinidamente.

En definitiva, Samsung no decepcionó con sus resultados. Lo que decepcionó al mercado fue que sus cifras récord no lograran convertirse en un nuevo catalizador para impulsar al conjunto del sector de semiconductores. Con valoraciones ya muy elevadas, incluso unos resultados extraordinarios fueron insuficientes para atraer nuevas compras, dejando al mercado cada vez más sensible a los riesgos cíclicos de la industria.

Acciones de Samsung (intervalo D1)

Las acciones de Samsung están corrigiendo actualmente una parte importante del rally reciente y han vuelto a situarse por debajo de la EMA de 50 días (línea naranja), en un movimiento similar a la corrección registrada entre marzo y abril de 2026, desencadenada por las tensiones en Medio Oriente. Actualmente, la acción cotiza aproximadamente un 25% por debajo de su máximo histórico.

Fuente: xStation5