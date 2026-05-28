NATGAS sube un 6%

- Los inventarios de gas natural aumentaron menos de lo esperado por el mercado.
- NATGAS sube más de un 6% en la sesión intradía tras el reporte.
- Las revisiones al alza en los pronósticos meteorológicos también apoyan el avance de los precios.
- Los inventarios de gas natural aumentaron menos de lo esperado por el mercado.
- NATGAS sube más de un 6% en la sesión intradía tras el reporte.
- Las revisiones al alza en los pronósticos meteorológicos también apoyan el avance de los precios.
El aumento neto en los inventarios de gas natural para la semana finalizada el 22 de mayo se ubicó por debajo de las expectativas en 92 mil millones de pies cúbicos (Bcf).
La lectura de hoy fue inferior a:
- El consenso del mercado (95 Bcf)
- El promedio de 5 años (97 Bcf)
- El aumento de la semana correspondiente del año pasado (104 Bcf)
- El aumento de la semana previa (101 Bcf)
Los inventarios totales permanecen 21 Bcf por encima de los niveles del año pasado.
El reporte respaldó el rally de hoy en NATGAS, que ya ha subido más de un 6% en términos intradía. Como recordatorio, los pronósticos meteorológicos para las próximas semanas fueron revisados recientemente al alza, lo que también ha contribuido al aumento de precios.
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