Pocas veces una caída de esta magnitud se produce con cifras que, en lo esencial, cumplieron lo prometido. Nestlé retrocede hasta 7.3% en la sesión del jueves, su mayor desplome diario desde julio de 2002, y con ello borra la mayor parte de las ganancias acumuladas en el año. La acción llegó a perforar los 80 francos suizos y arrastró al índice SMI, que cede 1.4% con la compañía como el peor componente. Lo llamativo es que el crecimiento orgánico superó levemente las estimaciones y el volumen quedó en línea con el consenso. El castigo vino del ajuste de una expectativa de que el margen mejoraría en la segunda mitad del año.

El margen que ya no va a mejorar

Nestlé informó que espera una rentabilidad operativa en el segundo semestre a un nivel comparable al del primero, cuando su proyección anterior apuntaba a una mejora. Para un valor defensivo que había recuperado terreno con fuerza tras el bache del año pasado, esa corrección basta para desarmar la tesis de recuperación acelerada que sostenía el precio.

El margen operativo cedió 0,1 punto porcentual interanual hasta 16,4%, y el resultado operativo retrocedió 2,8% hasta 7.100 millones de francos suizos, unos 8.700 millones de dólares. Los responsables son los costos de materias primas, con el café y el cacao en niveles elevados, a los que se suman un mayor gasto en marketing, el impacto de aranceles y el retiro global de fórmula infantil ejecutado a comienzos de año.

La comparación del margen se benefició de un efecto puntual de unos 30 puntos base derivado de cambios en un plan de pensiones. Depurado ese elemento, la contracción habría sido de 40 puntos base en lugar de 10. Es el tipo de detalle que un inversionista de largo plazo debe incorporar, porque distingue entre una rentabilidad que resiste y una que se está erosionando de forma más marcada de lo que sugiere la cifra reportada.

Volumen suficiente para el consenso, insuficiente para el precio

El segundo frente fue el crecimiento en volúmenes, el indicador de crecimiento interno real avanzó 1.8% en el trimestre, exactamente lo que anticipaba el consenso, pero por debajo de lo que descontaban quienes habían comprado la acción en las semanas previas esperando un 2%. Después del alza acumulada, esa lectura no alcanzaba y cabía esperar toma de utilidades.

El dato que más inquieta está en la desagregación geográfica, en Norteamérica, el crecimiento interno real cayó a terreno negativo, con una contracción de 0,6%. Se trata del mercado donde la nueva administración necesitaba demostrar tracción, y su deterioro pesa más que el resultado agregado. Las ventas orgánicas totales, en cambio, crecieron 3.7%, algo mejor que lo estimado, aunque apoyadas en subidas de precios de 1.9%, es decir, más en precio que en volumen.

El retiro de fórmula infantil, ejecutado en más de sesenta países por posible contaminación con una toxina, siguió restando. Redujo las ventas de la división de nutrición en unos 0,9 puntos porcentuales en el primer trimestre y 0,3 puntos en el segundo, y la empresa espera recuperar cuota de mercado hacia fin de año. La directora financiera indicó además que el conflicto en Medio Oriente golpea con mayor intensidad las regiones de Asia, Oceanía y África, aunque la compañía mantuvo su guía de margen para el ejercicio.

La venta de aguas y el peso de una caída histórica

En paralelo al resultado, Nestlé anunció la venta de la mitad de su negocio de aguas a Platinum Equity por 3.000 millones de euros en efectivo. La operación crea una empresa conjunta al 50%, denominada Peranel, con un valor empresa de 4.900 millones de euros y un portafolio de treinta marcas comercializadas en 120 países, entre ellas Perrier, San Pellegrino y Acqua Panna. El mercado valora el desenlace, tanto por el precio, alineado con el rango que se manejaba, como por poner fin a una espera prolongada, aunque conlleva castigos contables por unos 1.300 millones de francos.

La transacción se enmarca en el plan de reordenamiento que impulsan el director ejecutivo Philipp Navratil, en el cargo desde septiembre pasado, y el presidente Pablo Isla, para concentrar el grupo en café, cuidado de mascotas, nutrición y alimentos. En abril la compañía ya había vendido su cadena Blue Bottle Coffee y busca desprenderse de su unidad de vitaminas y del negocio remanente de helados.

Fuente: xStation5.