Nikkei 225 revierte las caídas de la mañana

La segunda sesión de esta semana trae consigo un espectacular giro en la Bolsa de Tokio. Tras las ventas de la mañana en Tokio y después de marcar los niveles más bajos desde el 4 de agosto, se produjo un espectacular rebote en forma de V. Los contratos del Nikkei 225 ya suben un 1,3%, superando los 66.000 puntos. La ruptura de la tendencia bajista durante la segunda parte de la jornada fue resultado de la calma en el mercado de divisas y de una rápida entrada de capital en busca de activos infravalorados.

¿Qué podría estar detrás del rebote de hoy?

El pánico de la mañana disminuyó con la estabilización del índice del dólar y de los bonos estadounidenses. Esto redujo la presión derivada de la salida de capital extranjero de los mercados asiáticos, tanto emergentes como desarrollados.

El mayor impulso alcista provino de los sectores inmobiliario y bancario de Japón, así como de las empresas de la industria de componentes y cableado. Entre otras, Furukawa Electric (+10%), Ibiden (+6%) y Fujikura (+5%) registraron alzas significativas. SoftBank, un gigante tecnológico clave para el índice, subió un 2,25%.

Aunque los precios del petróleo siguen elevados, hoy observamos otro movimiento a la baja de casi un 3%, lo que reduce las preocupaciones de los inversionistas sobre los costos de las importaciones energéticas y proporciona un apoyo directo a la economía japonesa, dependiente de los recursos del exterior.

Los eslabones más débiles de la sesión de hoy

El rebote del mercado japonés no fue generalizado. Los sectores automotriz y energético se mantuvieron bajo una fuerte presión vendedora. Las mayores caídas del índice correspondieron a Tokyo Electric Power, Yokohama Rubber y Nissan Motor. La rápida neutralización de las caídas matinales del Nikkei 225, de forma similar a lo ocurrido con el KOSPI de Corea del Sur, confirma que los inversionistas están aprovechando los mínimos locales para regresar al mercado. Mantener el USD/JPY en el rango de 159–160, mientras los precios del petróleo caen, crea condiciones favorables para que el optimismo continúe en el mercado bursátil japonés durante los próximos días.

El Nikkei 225 rebota claramente, tras haber consolidado anteriormente ligeramente por encima de los 65.000 puntos. Un punto clave para los alcistas podría ser un intento de alcanzar la línea de tendencia bajista, que también puede actuar como línea de cuello de la formación invertida de Hombro-Cabeza-Hombro (HCHi). Una ruptura de los 67.750 puntos podría dar lugar a un intento de alcanzar nuevos máximos históricos durante las próximas semanas. Fuente: xStation5