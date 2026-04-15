Nuevas presentaciones de resultados en Wall Street

El calendario macroeconómico de hoy es completo, ya que coge velocidad la temporada de resultados del primer trimestre de 2026, y también escucharemos comentarios de diversos representantes de los bancos centrales. Además, se publicarán los datos del IPC de Europa y los datos de precios de exportación e importación de Estados Unidos, que son especialmente importantes en el contexto actual.
Presentaciones de resultados
- ASML — antes de la apertura
- Bank of America — antes de la apertura
- Morgan Stanley — antes de la apertura
La bolsa hoy: Optimismo en los mercados por los avances diplomáticos entre EE. UU. e Irán
Cierre de mercado: S&P 500 cerca de máximos históricos ante el alivio geopolítico
¿Volverá a subir la inflación en 2026 como en 2022? Claves del mercado
NFIB de EE. UU. mucho más débil de lo esperado
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