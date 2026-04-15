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03:30 · 15 de abril de 2026

Nuevas presentaciones de resultados en Wall Street

El calendario macroeconómico de hoy es completo, ya que coge velocidad la temporada de resultados del primer trimestre de 2026, y también escucharemos comentarios de diversos representantes de los bancos centrales. Además, se publicarán los datos del IPC de Europa y los datos de precios de exportación e importación de Estados Unidos, que son especialmente importantes en el contexto actual.

Presentaciones de resultados

  • ASML — antes de la apertura
  • Bank of America — antes de la apertura
  • Morgan Stanley — antes de la apertura

15 de abril de 2026, 03:20

La bolsa hoy: Optimismo en los mercados por los avances diplomáticos entre EE. UU. e Irán
14 de abril de 2026, 18:20

Cierre de mercado: S&P 500 cerca de máximos históricos ante el alivio geopolítico
14 de abril de 2026, 16:26

¿Volverá a subir la inflación en 2026 como en 2022? Claves del mercado
14 de abril de 2026, 10:54

NFIB de EE. UU. mucho más débil de lo esperado

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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