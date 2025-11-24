Nuevos datos retrasados de EE. UU. tras el cierre del gobierno

A lo largo de la semana recibiremos, entre otros, los datos retrasados del IPC de EE. UU. y las cifras de ventas minoristas de septiembre. Además, el miércoles conoceremos la decisión sobre los tipos de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). El mercado espera un recorte de 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, en lo que sería el recorte final de este ciclo.
Calendario económico de la semana
Lunes 24 de noviembre
- Todo el día - festivo en Japón
- 10:00 - Alemania - Datos del IFO de noviembre
- 10:00 - Polonia - Datos del mercado laboral y del sector de octubre
Martes 25 de noviembre
- 10:00 - Polonia - Ventas minoristas de octubre
- 14:30 - Datos del IPP y ventas minoristas de septiembre en EE. UU.
- 16:00 - Datos de confianza del Banco Central de noviembre en EE. UU.
Miércoles 26 de noviembre
- 02:00 - Nueva Zelanda - Decisión sobre los tipos de interés
- 10:00 - Polonia - Tasa de desempleo de octubre
- 14:30 - Pedidos y solicitudes de bienes duraderos
- 16:30 - EE. UU. - Variación en los inventarios de petróleo crudo según la EIA
Jueves 27 de noviembre
- Festivo en EE. UU.
- 13:30 - Minutas del BCE
Viernes 28 de noviembre
- 01:30 - Japón - inflación en la zona de Tokio
- 07:45 - Suiza - datos del PIB del tercer trimestre
- 08:45 - Francia - datos del PIB del tercer trimestre e IPC de noviembre
- 09:00 - España - datos del IPC de noviembre
- 10:00 - Polonia - inflación de noviembre
- 11:00 - Italia - inflación de noviembre
- 14:00 - Alemania - inflación de noviembre
EURUSD baja ligeramente con solicitudes por debajo de lo esperado 📉
Real brasileño estable mientras la inflación vuelve al rango objetivo por primera vez desde enero
Dell eleva con fuerza su guía anual y dispara el apetito del mercado por servidores de IA
Dólar retrocede en Chile mientras crece la opción de un reemplazo para Powell y el cobre alcanza nuevo impulso
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.