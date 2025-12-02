Leer más
06:03 · 2 de diciembre de 2025

Nuevos discursos de banqueros centrales previstos para hoy

La atención del mercado se centra en las cifras preliminares del IPC de noviembre de la Eurozona. El informe de hace unos minutos del Reino Unido indicó un aumento mayor de lo esperado en los precios de la vivienda, tanto intermensual como interanual.

Calendario económico del día

11:00 – Eurozona

  • IPC preliminar interanual (mes de noviembre): 2,1% previsto frente al 2,1% anterior.
  • IPC subyacente interanual: 2,4% previsto frente al 2,4% anterior.
  • Tasa de desempleo de la Eurozona : 6,3% previsto frente al 6,3% anterior.

Discursos de banqueros centrales

  • 13:00 – Dolenc (BCE)
  • 14:00 – Bowman (Fed)
  • 15:30 – Dhingra (Banco de Inglaterra)
  • 22:00 – Bullock (Banco de la Reserva de Australia)

