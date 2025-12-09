Leer más
Nuevos informes de empleo en EE. UU.

Conclusiones clave
  • El calendario económico de la jornada está marcado por la publicación de nuevos informes de empleo en Estados Unidos. 

El sentimiento bursátil del martes mejora, especialmente en el premercado de los índices europeos. En Europa conoceremos los datos de la balanza comercial alemana mientras que las publicaciones más importantes de la sesión americana son los datos semanales de ADP y el informe JOLTS.

Calendario económico del día

  • 14:15 - Datos semanales de ADP de EE. UU.
  • 16:00 - Datos JOLTS del mercado laboral estadounidense de octubre
  • 18:00 - Informe WASDE de EE. UU.
  • 22:00 - Informe API sobre los inventarios de petróleo de EE. UU.

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

