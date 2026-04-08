NZDUSD: decisión agresiva del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y operación “TACO trade” impulsan al dólar neozelandés

El NZDUSD subió hasta 2,00% tras la decisión del RBNZ, respaldado tanto por el tono más hawkish del banco central como por el movimiento global posterior a la desescalada de tensiones entre EE.UU. e Irán. El kiwi alcanzó niveles cercanos a 0,5844 (actualmente 0,5824). Los inversionistas interpretaron la decisión como una pausa hawkish. El RBNZ enfatizó que, si las presiones inflacionarias se expanden más allá de la energía y comienzan a afectar salarios, comportamiento de precios o expectativas de inflación, podrían ser necesarias subas de tasas rápidas y decisivas.

El mensaje central del RBNZ es que el panorama inflacionario ha empeorado, incluso si las condiciones de crecimiento no han mejorado. El banco indicó que el conflicto en Medio Oriente ha alterado significativamente las perspectivas mediante disrupciones en las cadenas de suministro y el alza en los precios del petróleo y combustibles, lo que se traducirá en una mayor inflación en el corto plazo. Las proyecciones oficiales apuntan a una inflación de 3,0% en marzo y 4,2% en junio, por encima del rango objetivo de 1–3%, con canales de transmisión clave como transporte, tarifas aéreas y alimentos.

Al mismo tiempo, el RBNZ no quiere sobrerreaccionar ante lo que podría ser un shock temporal de oferta. El banco subrayó que la situación difiere de 2022, ya que la demanda en la economía es actualmente mucho más débil y la capacidad ociosa debería limitar los efectos inflacionarios de segunda ronda. Esto es relevante porque la actividad interna sigue siendo débil: el crecimiento del PIB es mínimo, las condiciones financieras se han endurecido y las tasas hipotecarias han subido. En otras palabras, el RBNZ enfrenta un difícil equilibrio entre inflación al alza y una recuperación aún frágil.

Por ello, la decisión fue percibida como hawkish pese a no haber suba de tasas. El comité evaluó acciones más preventivas para evitar que las expectativas inflacionarias se desanclen, pero finalmente optó por esperar más datos. También aumentan las expectativas de que julio podría ser el primer momento posible para una suba de tasas si las presiones inflacionarias persisten.

El contexto de mercado también reforzó el movimiento del NZD. El alto al fuego de dos semanas entre EE.UU. e Irán impulsó un movimiento global de apetito por riesgo, con futuros del S&P 500 (US500) subiendo alrededor de 2,5%, caída en los precios del petróleo y debilitamiento del dólar. Esto favoreció a las monedas cíclicas, destacando el NZD gracias a un catalizador doméstico adicional. Al momento de redactar, el NZDUSD sube 1,67%.



Fuente: xStation