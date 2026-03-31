Ola de despidos en Oracle impulsada por la adopción de inteligencia artificial

Oracle, uno de los mayores proveedores de software a nivel global, ha iniciado una nueva ronda de despidos que afecta a miles de empleados. En mayo de 2025, la compañía contaba con aproximadamente 162.000 trabajadores y, aunque no ha emitido comentarios oficiales, el contexto detrás de esta decisión resulta evidente. La empresa ha estado incrementando de forma significativa sus inversiones en infraestructura de centros de datos orientados a inteligencia artificial, y estos crecientes gastos de capital necesitan ser financiados. Según reportes no confirmados, los despidos podrían alcanzar hasta 30.000 empleados.

En septiembre pasado, Oracle reveló un contrato con OpenAI valorado en más de 300.000 millones de dólares, lo que provocó un aumento significativo en sus pasivos contractuales no reconocidos, que crecieron hasta un 359%, alcanzando los 455.000 millones de dólares. Poco después, la compañía anunció cambios en su cúpula directiva, nombrando a Mike Sicilia y Clay Magouyrk como nuevos co-CEOs, en reemplazo de Safra Catz. Estos movimientos reflejan una reestructuración interna profunda, orientada a adaptar la organización a un nuevo entorno donde la inteligencia artificial está destinada a convertirse en una fuente clave de ingresos.

El caso de Oracle ilustra una paradoja cada vez más visible en la industria tecnológica: la empresa está reduciendo su plantilla para financiar tecnologías que, en muchos casos, reemplazarán esos mismos empleos. Este fenómeno no es aislado, sino parte de una tendencia más amplia en la que múltiples compañías están tomando decisiones similares para posicionarse en el desarrollo de la inteligencia artificial. Desde la perspectiva del mercado, la reacción ha sido relativamente positiva. Las acciones de la compañía registran un rebote cercano al 3% en la sesión, lo que sugiere que los inversionistas valoran esta transformación estratégica.

A pesar del optimismo de corto plazo, persisten dudas relevantes en torno al futuro. El mercado continúa descontando riesgos asociados a la creciente competencia en el segmento de inteligencia artificial generativa, así como la incertidumbre sobre el momento en que las fuertes inversiones en infraestructura comenzarán a traducirse en generación de flujo de caja libre. Este factor es clave para entender por qué la acción mantiene una tendencia bajista en el mediano plazo.

En términos técnicos, el precio se encuentra actualmente testeando el límite inferior de la zona de valor definida por el perfil de volumen desde comienzos de 2025. La tendencia técnica continúa siendo bajista. Fuente: xStation