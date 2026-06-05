Oro y Bitcoin caen ante el fortalecimiento del dólar estadounidense

Los datos clave del mercado laboral de Estados Unidos, las Nóminas No Agrícolas (NFP), llevaron hoy a los inversionistas a regresar al dólar estadounidense, impulsando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro y ejerciendo presión técnica sobre activos tradicionalmente considerados inversamente correlacionados con la fortaleza de la moneda estadounidense, entre ellos Bitcoin y el oro. Bitcoin ha caído por debajo de los 62,000 dólares y actualmente acumula una pérdida cercana al 55% desde sus máximos recientes, mientras que el oro retrocede alrededor de un 1.5% y ha perforado su Media Móvil Exponencial de 200 días (EMA200) en el gráfico diario, un nivel clave de soporte para la tendencia de largo plazo.

Análisis técnico: Oro (D1)

Un cierre diario por debajo de la EMA200 (línea roja) podría señalar el riesgo de una caída más profunda hacia la zona de los 4,100 dólares, correspondiente a los mínimos locales observados en febrero. Un movimiento de este tipo implicaría una corrección cercana al 30% desde el máximo histórico del oro.

Una ruptura bajista del actual patrón triangular podría desencadenar un nuevo impulso vendedor, con el primer soporte relevante ubicado cerca del mínimo registrado durante el episodio previo de pánico del mercado. Por otro lado, una recuperación hacia la zona de 4,500–4,600 dólares aumentaría la probabilidad de que continúe la consolidación y podría preparar el terreno para una ruptura alcista, teniendo como primera zona importante de resistencia el rango de 4,750–4,800 dólares.

Fuente: xStation5

Análisis técnico: Bitcoin (D1)

En el caso de la mayor criptomoneda del mundo, el pánico de mercado se ha intensificado claramente. Bitcoin cotiza actualmente cerca de los 62,000 dólares, su nivel más bajo desde el 5 de febrero de 2026.

El indicador RSI se sitúa en 17.4, señalando condiciones extremadamente sobrevendidas después de que el precio fuera rechazado nuevamente tras un reciente movimiento hacia niveles de sobrecompra cercanos a 70.

Al comparar el ciclo actual con el mercado bajista de 2021–2022, se observan similitudes relevantes, particularmente lo que podría describirse como una “tercera fase” de ventas de pánico. Durante la tercera gran etapa bajista de 2022, Bitcoin cayó hasta alrededor de 22,000 dólares antes de encontrar finalmente un suelo cercano a 15,000 dólares en noviembre.

Si la caída actual siguiera un patrón similar y se extendiera otro 30% desde los niveles actuales, implicaría un posible objetivo bajista cercano a los 43,000 dólares. Al mismo tiempo, la zona de 60,000 dólares sigue siendo un soporte crucial para los compradores. Una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar una nueva ola de liquidaciones de posiciones largas y acelerar aún más el impulso bajista.

Fuente: xStation5