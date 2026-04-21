¿Por qué el petróleo deja de ser el motor del peso mexicano?

Durante años, el comportamiento del petróleo fue una de las referencias más utilizadas para anticipar movimientos en el tipo de cambio en México. Un repunte del crudo solía traducirse en un fortalecimiento del peso mexicano, apoyado en el ingreso de divisas derivado de las exportaciones energéticas. Esa lógica, que durante mucho tiempo funcionó como una regla casi automática en el mercado, ha ido perdiendo fuerza a medida que la estructura económica del país ha cambiado.

En el contexto actual, el WTI sigue siendo un activo relevante dentro del análisis macro, pero su capacidad para marcar la dirección del tipo de cambio es mucho más limitada. La transformación del modelo exportador mexicano, donde las manufacturas concentran cerca del 90% de las ventas al exterior, ha reducido de forma considerable la dependencia directa del petróleo. Esto implica que los movimientos del crudo ya no se trasladan de forma inmediata ni proporcional al comportamiento del peso frente al dólar.

De una relación directa a una dinámica mucho más irregular

La relación histórica entre el petróleo y el tipo de cambio ha dejado de ser consistente pues si se revisan distintos periodos, es posible encontrar fases en las que el WTI y el peso se movían en la misma dirección, pero también momentos donde la correlación se debilitaba o incluso se invertía.

En la práctica, esto se traduce en un comportamiento menos predecible ya que existen episodios recientes en los que el petróleo ha registrado subidas relevantes sin generar una reacción equivalente en el tipo de cambio, así como situaciones en las que el dólar frente al peso se ha movido en sentido contrario al crudo. Este desacople pone de manifiesto que el WTI ha dejado de ser una referencia dominante y ha pasado a ser solo una pieza más dentro de un conjunto de variables que influyen en el mercado.

Un impacto que sigue presente, pero con efectos cruzados

El petróleo continúa teniendo implicaciones económicas para México, aunque de una forma más compleja que en el pasado. Un entorno de precios altos beneficia los ingresos de Pemex y puede aportar cierto soporte a las cuentas públicas. Al mismo tiempo, el país mantiene una elevada dependencia de la importación de gasolina, lo que implica que el encarecimiento del crudo también incrementa los costos energéticos internos.

Lo que antes se traducía de forma más directa en un fortalecimiento del peso, ahora queda parcialmente compensado por mayores costos de importación o por políticas destinadas a contener el precio de los combustibles, reduciendo así la transmisión al tipo de cambio.

Fuente: xStation

El WTI frente a un nuevo entorno de mercado

En el escenario actual, el peso mexicano responde en mayor medida a variables financieras y globales que al propio petróleo. La evolución del dólar a nivel internacional, el diferencial de tasas entre México y la Reserva Federal, el flujo de remesas y la entrada de capitales hacia mercados emergentes tienen un peso mucho más determinante en la formación del tipo de cambio. Este cambio refleja una economía más diversificada, pero también un mercado más sensible a condiciones externas y a la dinámica de los flujos financieros. En este contexto, el WTI sigue siendo relevante como indicador macro, aunque ha dejado de ser el principal motor del comportamiento del peso.

La conclusión que deja este cambio es que el petróleo ya no define la tendencia del tipo de cambio en México. Su influencia no ha desaparecido, pero se ha vuelto más indirecta y dependiente de otros factores que interactúan entre sí. Para interpretar el comportamiento futuro del peso frente al dólar, resulta más útil centrar la atención en el entorno de tasas de interés, la fortaleza global del dólar y los flujos de capital, en lugar de asumir una relación automática con el WTI. El mercado ha evolucionado y, con él, las herramientas necesarias para analizarlo.



Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, nueve años de experiencia en los mercados financieros, especializado en Instrumentos Derivados.