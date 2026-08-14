¿Por qué las mineras de oro suben el doble que el oro?

Cuando el oro (GOLD) avanza, una minera no recibe simplemente el mismo impulso. Recibe algo parecido a una ampliación de margen. Esa diferencia explica por qué, en determinadas fases del ciclo, las compañías auríferas pueden subir el doble que el metal que extraen. Pero también plantea una pregunta esencial: si una minera es una forma apalancada de exponerse al oro, ¿por qué a veces se queda atrás incluso cuando el metal marca máximos?

La respuesta está en la naturaleza de ambos activos. El oro es una materia prima y una reserva de valor. Su cotización responde a los tipos de interés reales, el dólar, las compras de bancos centrales, la demanda de inversión, la geopolítica y las expectativas sobre inflación o estabilidad financiera. Una minera, en cambio, es una empresa. Vende oro, pero soporta salarios, combustible, explosivos, maquinaria, regalías, impuestos, inversión de mantenimiento, riesgos geológicos y decisiones de gestión. El precio del metal determina sus ingresos, mientras que la diferencia entre ese precio y sus costes determina buena parte del beneficio.

Ese mecanismo recibe el nombre de apalancamiento operativo. Puede entenderse con un ejemplo sencillo, sin pretender reproducir las cuentas de una empresa concreta. Si una minera obtiene 3.000 dólares por cada onza y su coste total sostenible es de 1.500, dispone de un margen de 1.500 dólares. Si el oro sube un 10%, hasta 3.300 dólares, y el coste permanece estable, el margen aumenta hasta 1.800 dólares, un 20%. El metal ha ganado un 10%, pero la capacidad económica de la mina ha mejorado el doble. El mercado suele anticipar esa expansión y trasladarla a la valoración de las acciones.

La realidad de 2026 ofrece un ejemplo todavía más claro porque el nivel del oro es muy superior al coste medio de las grandes productoras. El contrato de agosto negociado en COMEX cerró el 13 de agosto en 4.363,60 dólares por onza troy, después de caer un 1,03% en la sesión.

Newmont y Agnico Eagle convierten el oro caro en flujo de caja

Newmont, una de las mayores productoras mundiales, obtuvo en el segundo trimestre un precio realizado medio de 4.414 dólares por onza. Su coste total sostenible, conocido como AISC, fue de 1.621 dólares por onza. Ese indicador incorpora los costes operativos y buena parte de la inversión necesaria para mantener la producción, aunque no representa todos los desembolsos contables o financieros de una compañía. La distancia entre ambas cifras permite comprender la generación de caja. Newmont produjo 1,29 millones de onzas atribuibles en el trimestre y registró 2.200 millones de dólares de flujo de caja libre, un récord para un segundo trimestre.

Agnico Eagle presenta una fotografía similar. Entre abril y junio produjo 855.816 onzas, realizó el oro a 4.483 dólares por onza y declaró un AISC de 1.459 dólares. La compañía generó 1.335 millones de dólares de flujo de caja libre y terminó junio con una posición de caja neta de 3.267 millones. La subida del oro ya no se refleja únicamente en beneficios contables. Está transformando los balances, reduciendo deuda y permitiendo recompras y dividendos que aumentan el valor recibido por cada accionista.

Esta conversión del precio del metal en caja es la razón más sólida para que las mineras multipliquen el movimiento del oro. Durante años, el sector decepcionó porque cada avance del metal era absorbido por inflación de costes, proyectos caros, adquisiciones mal ejecutadas o aumentos de capital. Ahora varias grandes compañías llegan al ciclo con balances más saneados y una disciplina de inversión más visible. El mercado no solo valora una onza más cara. Valora la posibilidad de que esa onza más cara termine en el accionista.

Newmont devolvió 1.900 millones de dólares mediante recompras y dividendos desde su anterior presentación de resultados y mantiene 4.300 millones disponibles dentro de su programa de recompra. Desde febrero de 2024 ha reducido el número de acciones en circulación en torno a un 9%. Agnico Eagle destinó 625 millones a dividendos y recompras durante el segundo trimestre. Barrick ha adoptado una política que aspira a distribuir el 50% del flujo de caja libre atribuible, combinando un dividendo base con pagos ligados al rendimiento. Cuando una minera reduce acciones mientras aumenta su caja, cada título representa una participación mayor en las reservas y en los flujos futuros.

El apalancamiento también funciona a la baja

No obstante, el apalancamiento funciona en ambas direcciones. Si el precio del oro cae un 10% y los costes no se ajustan, el margen puede reducirse mucho más que ese porcentaje. Además, algunos costes aumentan precisamente cuando el oro sube. Las regalías vinculadas al precio, los impuestos sobre beneficios, la competencia por trabajadores cualificados y el encarecimiento de equipos o combustible absorben parte del incremento. Por eso no existe una relación automática de dos a uno. Es una forma de describir la sensibilidad económica, no una regla que pueda aplicarse cada día ni a todas las empresas.

Los resultados recientes muestran esa diferencia. Newmont mantuvo su previsión de producción anual en aproximadamente 5,26 millones de onzas y espera un AISC cercano a 1.680 dólares. Sin embargo, su coste sostenible del segundo trimestre aumentó un 58% frente al trimestre anterior por menor volumen, mayor inversión de mantenimiento y los gastos derivados del incidente sísmico en Cadia. El precio del oro ofreció un colchón enorme, pero el mercado sigue examinando la calidad de la ejecución. Una subida del metal no elimina una parada operativa ni convierte mineral de baja ley en producción rentable.

Barrick también recuerda que el sector no es homogéneo. En el segundo trimestre produjo 796.000 onzas y obtuvo un precio realizado de aproximadamente 4.417 dólares, pero su AISC aumentó hasta 1.866 dólares por onza por menores leyes, combustible más caro y mayores regalías. El beneficio neto alcanzó 1.220 millones de dólares, alrededor de un 50% más que un año antes, aunque las acciones cayeron con fuerza tras los resultados y el acuerdo con Newmont sobre Nevada. El oro puede subir y una minera bajar si los costes, la producción o una decisión corporativa decepcionan frente a lo ya descontado.

La calidad de las reservas es otro amplificador. Una mina no vale solo por las onzas que produce hoy, sino por las que puede extraer económicamente durante décadas. Cuando sube el precio del oro, recursos que antes no alcanzaban la rentabilidad mínima pueden incorporarse a los planes. Eso prolonga la vida útil, aumenta el valor actual de los proyectos y permite explotar mineral de menor ley. El efecto se aprecia con especial intensidad en compañías pequeñas o proyectos en desarrollo, donde una variación del precio puede transformar un depósito marginal en un activo financiable.

Oro físico, GDX y los costes de las compañías mineras

El mercado utiliza vehículos diferentes para expresar estas exposiciones. Un fondo respaldado por oro físico busca seguir el precio al contado, descontando gastos. El ETF VanEck Gold Miners, conocido por el símbolo GDX, invierte en compañías productoras y sigue un índice de mineras globales. A finales de junio, sus principales posiciones eran Agnico Eagle, Newmont y Barrick, que juntas representaban cerca del 29% del patrimonio. Comprar GDX no equivale a comprar oro. Supone adquirir una cartera de empresas con exposición al metal, pero también a bolsas, divisas, costes y gobiernos de distintas jurisdicciones.

La energía también desempeña un papel central. Extraer, triturar y transportar mineral consume grandes cantidades de diésel y electricidad. Un repunte del petróleo puede encarecer la producción precisamente en un periodo en que la geopolítica impulsa al oro. Las compañías con contratos eléctricos favorables, minas a cielo abierto eficientes o mayor presencia de energías renovables pueden proteger mejor el margen. Las que operan activos profundos, remotos o de baja ley necesitan un precio del oro más alto para compensar esa estructura.

La demanda estructural sigue respaldando el escenario del metal. El Consejo Mundial del Oro registró en 2025 entradas récord de 89.000 millones de dólares en fondos respaldados físicamente, con tenencias que alcanzaron 4.025 toneladas. Las compras oficiales continúan siendo un pilar, impulsadas por la diversificación de reservas y la preocupación por la deuda y las monedas. En el segundo trimestre de 2026, los bancos centrales añadieron alrededor de 289 toneladas, una cifra excepcional. Esta demanda no garantiza que el oro suba sin interrupciones, pero reduce la dependencia de un único tipo de comprador.

El entorno monetario añade apoyo y volatilidad. Los datos de inflación de Estados Unidos han reducido la probabilidad de una nueva subida de tipos de la Reserva Federal en septiembre. Un menor rendimiento real de los bonos suele favorecer al oro porque disminuye el coste de oportunidad de mantener un activo sin cupón. Sin embargo, el metal viene de una fase muy volátil. El futuro de agosto se sitúa alrededor de un 18% por debajo del récord de enero, a pesar de haber recuperado cerca de un 8% en lo que va de mes. Las mineras amplifican también estos cambios de expectativas.

Por qué una minera puede quedarse atrás aunque el oro suba

La aparente contradicción entre un oro elevado y unas mineras que a veces se quedan atrás tiene una explicación de valoración. El mercado no paga solo el margen actual. Intenta calcular cuánto durará. Si considera que el precio del oro es temporal, aplica un múltiplo bajo a beneficios extraordinarios. Si cree que los costes terminarán alcanzando al metal, descuenta una normalización. Para que una subida de las mineras sea sostenible, los inversores necesitan comprobar que la empresa mantiene la producción, controla la inversión y utiliza bien la caja.

Fuente: xStation5.

Desde una perspectiva técnica contenida, el oro ha encontrado ventas al aproximarse a 4.450 dólares al contado y ha corregido hacia la zona de 4.300. La referencia de 4.300 concentra el primer apoyo reciente, mientras que 4.500 funciona como umbral psicológico y el 4.380 tenemos el último máximo relevante. En las mineras es más útil observar si los índices sectoriales confirman los avances del oro con una participación amplia. Si solo suben dos grandes compañías mientras el resto se debilita, el apalancamiento será menos robusto que en un movimiento acompañado por productoras medianas y empresas de regalías.

Fuente: xStation5.

Escenario favorable y riesgos para las mineras de oro

El escenario favorable combina un oro persistentemente alto con costes que crecen a un ritmo menor. En ese contexto, el flujo de caja libre se expande, la deuda cae, aumentan las recompras y más reservas pasan a ser económicas. Las mineras pueden entonces ofrecer una rentabilidad superior al metal porque el mercado capitaliza varios años de márgenes reforzados. La mejora sería especialmente clara en compañías con proyectos financiados, producción estable y balances sin tensión.

El escenario adverso no necesita un desplome del oro. Basta con una caída moderada acompañada por energía cara, monedas locales fuertes, menores leyes o proyectos que exigen más capital. La contracción del margen sería mayor que la del metal y las valoraciones podrían corregirse con rapidez. También pesan los permisos, la fiscalidad, los conflictos laborales, la seguridad y las decisiones políticas en países productores. El lingote no tiene equipo directivo ni mina que inundarse. La acción sí.

Las mineras pueden subir el doble que el oro porque convierten una variación del precio en una variación mayor del margen y del flujo de caja. Pero esa palanca solo funciona plenamente cuando la compañía controla aquello que el oro no puede resolver, costes, producción, reservas y asignación de capital. El metal ofrece el viento. La diferencia entre duplicar su avance o quedarse atrás depende de que cada empresa sea capaz de desplegar las velas sin abrir una vía de agua.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.