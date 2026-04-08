Premercado: Dólar cae tras alto el fuego EE.UU.-Irán que hunde el petróleo bajo USD 100

Los mercados globales registran fuertes alzas, al igual que los metales, tras el alivio generado por el anuncio de un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. El presidente Trump comunicó la suspensión de los bombardeos contra Irán por un periodo de dos semanas, condicionada a que Teherán garantice la apertura del Estrecho de Ormuz. Trump confirmó haber recibido una propuesta iraní de 10 puntos que considera una base viable para negociar, y señaló que la mayoría de los puntos de disputa previos ya han sido acordados. Por su parte, Irán aceptó la propuesta de alto el fuego —avalada por el Líder Supremo— y anunció que las negociaciones se celebrarán en Islamabad a partir del viernes 10 de abril, con posibilidad de prórroga. El canciller iraní Araghchi confirmó que, durante las dos semanas del cese, el paso seguro por el Estrecho de Ormuz será posible mediante coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes.

En el plano de materias primas y divisas, los futuros del petróleo cayeron por debajo de los 100 USD/barril ante la distensión geopolítica, mientras que el dólar se vio presionado a la baja. En materia de política monetaria, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuvo las tasas sin cambios, conforme a lo esperado, aunque adoptó un tono relativamente restrictivo en su comunicación.

Las acciones de Asia-Pacífico repuntaron con fuerza en un ambiente de euforia, y los futuros europeos anticipan una apertura destacada, con el Euro Stoxx 50 avanzando más del 5%. Para la sesión de hoy, la atención de los inversores se centrará en los detalles del alto el fuego y en la publicación de las actas del FOMC.​​

Noticias Clave

Geopolítica: El presidente Trump anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán, condicionado a la reapertura del Estrecho de Ormuz, tras afirmar que se cumplieron todos los objetivos militares y que están cerca de un acuerdo definitivo de paz. EE.UU. recibió una propuesta iraní de 10 puntos que considera viable, y las negociaciones se celebrarán en Islamabad a partir del viernes 10 de abril, con posibilidad de extenderse hasta 15 días. Irán aceptó el cese con aval del Líder Supremo, aunque advirtió que las conversaciones no significan el fin de la guerra y que sus fuerzas permanecen en alerta. Israel apoya el alto el fuego, pero Netanyahu negó que Líbano esté incluido. Tras el anuncio se reportaron lanzamientos de misiles aislados, atribuidos a retrasos en la llegada de órdenes a las unidades de la Guardia Revolucionaria. Irán y Omán podrán cobrar por el tránsito en el Estrecho como parte del acuerdo.

EE.UU.: El vicepresidente Jefferson señaló riesgos a la baja para el empleo y al alza para la inflación, indicando que la tasa actual está bien posicionada y en niveles aproximadamente neutrales. Goolsbee advirtió que eliminar la independencia de la Fed dispararía la inflación, calificó el alza del petróleo como un choque estanflacionario y señaló que no existe un manual de política para el entorno actual.

Divisas: El billete verde se debilitó ante el mayor apetito por el riesgo tras el alto el fuego. El EUR/USD repuntó apoyado también por la caída del petróleo y comentarios de Wunsch (BCE) abierto a una subida de tipos en abril. El GBP/USD recuperó el nivel de 1,3400 y el USD/JPY cayó por debajo de 159,00, favorecido por datos salariales japoneses mejores de lo esperado.

Bonos: Los futuros de UST a 10 años subieron con fuerza al aliviarse las presiones inflacionarias por la caída del petróleo; la atención se centra en la subasta a 10 años y las actas del FOMC. Los Bunds también avanzaron, con ventas minoristas de la Eurozona y una emisión de 5.000 millones de euros en el horizonte. Los JGB siguieron la tendencia global, aunque moderaron ganancias tras los sólidos datos salariales japoneses.

Europa: Los datos macro decepcionaron: los pedidos de fábrica alemanes de febrero crecieron apenas 0,9% mensual frente al 2% esperado, una recuperación insuficiente tras la caída de -11,1% del mes anterior. En Francia, la balanza comercial registró un déficit de -5.800 millones de euros, muy por encima de los -2.300 millones previstos y del dato previo de -1.800 millones, evidenciando un deterioro significativo del sector exterior.

Japón: El Nikkei 225 superó los 56.000 puntos, impulsado por la caída del petróleo y datos de salarios más firmes de lo esperado.

Nueva Zelanda: El RBNZ mantuvo el OCR en 2,25% por consenso, anticipando un repunte de la inflación y un debilitamiento del crecimiento a corto plazo. El banco señaló que, si la inflación subyacente o las expectativas se desanclan, actuará con subidas decisivas y oportunas. La gobernadora Breman aclaró que se discutió una subida, pero no hubo defensores firmes de esa opción.

Petróleo: Los futuros del crudo cayeron por debajo de los 100 USD/barril tras el alto el fuego. Los inventarios privados de EE.UU. mostraron un aumento inesperado del crudo (+3,7M barriles vs. -1,6M esperado), mientras que la gasolina bajó más de lo previsto (-4,0M). La EIA revisó a la baja sus estimaciones de demanda mundial para 2026 y 2027.​​​​​​​​​​​​​​​​

Metales: El oro spot se disparó hasta los 4.800 USD/onza, beneficiado por el triple retroceso del dólar, los rendimientos y el petróleo tras el anuncio del alto el fuego. Los futuros del cobre también avanzaron, impulsados por el mayor apetito por el riesgo y el alivio generado por el acuerdo entre EE.UU. e Irán.​​​​​​​​​​​​​​​​

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Análisis US100

El precio no ha logrado superar el nivel de los 24.353 puntos, evidenciando un fallo en la ruptura y la pérdida de la estructura de canal previamente definida. Este comportamiento abre la posibilidad de una continuidad del movimiento correctivo, cuyo principal soporte se sitúa en la zona correspondiente al 61,8% de retroceso de Fibonacci, ubicada en torno a los 23.888 puntos. Desde el punto de vista técnico, persiste la divergencia señalada por el MACD, mientras que el precio continúa cotizando por debajo de sus medias móviles, reforzando el sesgo bajista en el corto plazo.

En este contexto, el nivel de los 24.353 puntos se mantiene como referencia clave para definir la dirección del mercado. En caso de que el precio logre consolidarse por encima de este umbral, el precio podría dar continuidad alcista con hacia la resistencia cercana a los 24.766 puntos. De lo contrario, la presión bajista podría intensificarse.

🔹 Punto Clave: 24.353

🔺 Escenario Alcista: 24.766

🔻 Escenario Bajista: 23.888

Gráfico del Día

Tras la confirmación de un alto al fuego de dos semanas, el precio del petróleo ha experimentado una reversión significativa. Previamente, se había identificado la zona de 119,48 como una resistencia clave, acompañada de señales de agotamiento en el indicador MACD. A partir de ese nivel, el precio desarrolló un movimiento bajista que lo llevó a testear el soporte en torno a los 91,08, zona que además coincide con la parte inferior del canal técnico previamente trazado, reforzando su relevancia.

De cara al escenario actual, este nivel de 91,08 se posiciona como un punto crítico. Una ruptura sostenida por debajo podría habilitar una extensión bajista hacia un soporte de mayor jerarquía en torno a los 76 dólares. Por el contrario, si el precio logra construir una estructura de giro y consolidarse sobre dicha zona, podría desarrollarse un movimiento correctivo al alza hacia la resistencia de los 106,07, actuando este último como próxima resistencia relevante.

🔹 Punto Clave: 91,08

🔺 Escenario Alcista: 106,07

🔻 Escenario Bajista: 76