¿Qué esperar hoy de los datos de empleo en EEUU❓

El informe del mercado laboral estadounidense de esta tarde podría determinar si el EUR/USD consigue superar la media móvil exponencial (EMA) de 200 sesiones o si, por el contrario, el dólar recupera la iniciativa durante un periodo más prolongado.

La gran referencia de la semana

Las nóminas no agrícolas (NFP) de julio son, sin duda, la publicación más importante de la agenda de esta semana. El mercado espera la creación de 80.000 puestos de trabajo, frente a los 57.000 registrados en junio, mientras que la tasa de desempleo se mantendría sin cambios en el 4,2%.

Sin embargo, las previsiones están especialmente concentradas entre los 70.000 y 80.000 empleos, por lo que incluso un dato situado dentro del amplio rango de estimaciones, que va desde 10.000 hasta 140.000, podría generar una reacción significativa si se aleja de ese núcleo de expectativas.

Igualmente importantes serán las revisiones de los datos de mayo y junio. Los economistas de Citigroup y BNP Paribas advierten de que las cifras de JOLTS y la inusual divergencia entre el empleo manufacturero y el empleo total apuntan al riesgo de revisiones a la baja, que podrían llegar a tener más importancia para el mercado que el propio dato de julio.

MUFG mantiene una visión bastante más optimista y espera la creación de hasta 125.000 empleos. Sus economistas consideran que el sector del ocio y la hostelería pudo haber sido infravalorado en junio, aumentando tanto la posibilidad de una sorpresa positiva en julio como de una revisión al alza del dato anterior.

¿Cómo podría reaccionar el dólar?

El contexto macroeconómico ya está siendo favorable para el dólar antes de conocer el informe. El repunte del petróleo debido a las tensiones alrededor del estrecho de Ormuz se ha combinado con varias referencias positivas del mercado laboral estadounidense, entre ellas la reducción de los anuncios de despidos, unas solicitudes semanales de subsidio por desempleo inferiores a 200.000 y una productividad laboral que aumentó un 1,4% trimestral en el segundo trimestre, frente al 0,7% esperado. Todo ello ha permitido al índice DXY aproximarse nuevamente a los 100 puntos.

Un NFP situado entre 125.000 y 150.000 empleos, especialmente si viene acompañado de revisiones al alza de los meses anteriores, podría interpretarse como una sorpresa claramente positiva. Esto podría provocar ventas en el mercado de deuda, elevar las rentabilidades de los bonos y fortalecer al dólar. Sin embargo, las expectativas sobre los tipos ya se encuentran en niveles muy exigentes, por lo que probablemente sería necesaria una sorpresa especialmente fuerte para provocar un movimiento sostenido.

Por el contrario, otro dato débil sin revisiones positivas podría aliviar las presiones sobre el mercado de deuda y debilitar al dólar. Aun así, la reacción podría quedar limitada por las próximas subastas del Tesoro estadounidense y, sobre todo, por el dato de inflación CPI de la próxima semana. Los últimos comentarios de miembros de la Reserva Federal apuntan a que la evolución de la inflación continúa siendo la principal referencia para la política monetaria, incluso por encima de la evolución del empleo.

¿Qué espera el mercado y dónde puede estar la sorpresa?

El escenario central contempla la creación de entre 70.000 y 90.000 empleos, una tasa de desempleo del 4,2% y un crecimiento salarial anual del 3,5%. Un resultado de estas características probablemente mantendría sobre la mesa una posible subida de tipos en septiembre, pero difícilmente provocaría una reacción brusca, ya que buena parte de este escenario está descontado. Según CME FedWatch, la probabilidad implícita de un movimiento de la Fed ha descendido hasta aproximadamente el 55%, frente al 63% de una semana antes.

Una de las mayores sorpresas podría producirse si coinciden unas nóminas débiles con una caída de la tasa de desempleo hasta el 4,1%. Un resultado tan contradictorio dificultaría la interpretación del informe y podría provocar fuertes movimientos en ambas direcciones en el EUR/USD.

Además, será especialmente importante el comportamiento de los salarios, para los que el consenso espera un crecimiento mensual del 0,3%. En el escenario actual, las presiones derivadas de los costes laborales pueden resultar incluso más relevantes que el propio ritmo de creación de empleo para los miembros más restrictivos de la FED.

Análisis técnico del EUR/USD

EUR/USD cotiza ligeramente por debajo de 1,1520, prácticamente pegado a la media móvil exponencial (EMA) de 100 sesiones, situada en 1,15257, y todavía por debajo de la importante EMA de 200 sesiones, en 1,15618. De esta forma, el informe de empleo estadounidense de hoy podría convertirse en el catalizador necesario para romper esta resistencia, después de la sucesión de máximos decrecientes que viene registrando el par desde mayo.El RSI se sitúa en 58,5 puntos, lo que todavía deja margen para nuevas subidas sin entrar en niveles de sobrecompra. Además, la recuperación desde los mínimos de finales de julio, cuando el EUR/USD llegó a cotizar por debajo de 1,14, sugiere que el mercado ya estaría posicionándose parcialmente ante un escenario de mayor debilidad del dólar.

Una ruptura de la EMA de 200 sesiones, acompañada de unas nóminas no agrícolas más débiles de lo esperado o de revisiones a la baja de los meses anteriores, podría abrir la puerta a una continuación de las subidas hacia los máximos de mayo, situados alrededor de 1,17. Por el contrario, un informe de empleo sólido y acompañado de revisiones al alza podría fortalecer nuevamente al dólar y llevar al EUR/USD hacia la zona de soporte de 1,14-1,145. Una pérdida de estos niveles invalidaría buena parte del reciente rebote y devolvería el protagonismo a los inversores que apuestan por una apreciación del dólar.

Fuente: xStation