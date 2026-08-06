Banxico mantiene la tasa en 6.50% y aplaza la meta a 2027

Banxico mantuvo por unanimidad su tasa de referencia en 6.50% por segunda reunión consecutiva, tal como anticipaban el conseso del mercado, y sin embargo introdujo un cambio de fondo en sus proyecciones: la convergencia de la inflación hacia la meta de 3% se desplazó desde el segundo trimestre de 2027 hasta el cuarto trimestre de ese año. Ese aplazamiento de año y medio, en una jornada donde la inflación general acaba de tocar su nivel más bajo desde 2020, resume la tensión que enfrenta el banco central.

Los números buenos y el número que no cede

Fuente: Gráfico de las tasas de interés de México. Tradingeconomics.

Entre la primera quincena de junio y la de julio, la inflación general descendió de 3.55% a 3.10%, el registro más bajo en seis años y considerablemente por debajo del 4.63% de mediados de marzo. El descenso provino tanto del componente subyacente como del no subyacente, y las expectativas para el cierre de 2026 también se redujeron.

El problema aparece al desagregar, ahí vemos que la inflación subyacente apenas pasó de 4.12% a 3.95% en ese mismo lapso, un movimiento marginal comparado con la caída de la general, y dentro de ella el rubro de servicios cedió levemente hasta 4.36% mientras permanece claramente elevado. El subgobernador Gabriel Cuadra ha identificado en repetidas ocasiones esa persistencia como uno de los principales riesgos del panorama inflacionario.

Comparado con el comunicado del 25 de junio, Banxico elevó su proyección de subyacente para el primer trimestre de 2027 desde 3.1% hasta 3.4%, y para el segundo trimestre desde 3.0% hasta 3.3%, cambios que parecen menores en magnitud pero que desplazan por completo el calendario de convergencia. El balance de riesgos sigue siendo complejo por la incertidumbre externa y que la entidad espera más evidencia de desaceleración antes de retomar los recortes.

Una economía que se reactiva sin presiones de demanda

El comunicado describe un cuadro doméstico que respalda la pausa desde ambos lados. La economía mexicana presentó una reactivación durante el segundo trimestre tras la contracción del trimestre anterior, aunque la Junta sigue previendo condiciones de holgura a lo largo del horizonte de pronóstico y advierte sobre riesgos a la baja importantes para la actividad.

Esa combinación resulta clave para entender por qué la decisión fue unánime, al evaluar el panorama, la Junta valoró específicamente tres elementos: los niveles observados del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria ya implementado. Dicho de otro modo, la inflación de servicios no responde a un exceso de demanda que una tasa más alta pudiera corregir, mientras el peso mexicano ya está aportando desinflación por la vía de los precios importados.

El comunicado, de hecho, incorpora esa apreciación entre los riesgos a la baja para la inflación, junto con una actividad económica menor a la anticipada en México o Estados Unidos y un menor traspaso de los aumentos de costos. Del lado opuesto, los riesgos al alza incluyen la persistencia de la subyacente, las disrupciones por políticas comerciales, el impacto inflacionario de los conflictos geopolíticos, las afectaciones climáticas, las presiones de costos y una eventual tendencia a la depreciación del peso. El balance, en conjunto, mantiene un sesgo al alza.

La reacción del mercado apunta a una pausa más larga

Las tasas swap de interés subieron a lo largo de toda la curva tras el anuncio, con los contratos a dos años avanzando cinco puntos base hasta 6.72%, lo que implica que el mercado no solo descartó recortes próximos sino que empezó a incorporar la posibilidad de que la pausa se extienda más de lo previsto. El peso mexicano, en cambio, se mantuvo estable en torno a 17.20 por dólar tanto antes como después de la decisión. Esa ausencia de reacción confirma que el resultado estaba plenamente incorporado en los precios y que el diferencial frente a la Fed, situado entre 275 y 300 puntos base, permanece intacto como principal soporte de la divisa.

El contexto internacional que describe el propio comunicado añade un elemento de cautela. La Reserva Federal mantuvo su rango sin cambios en julio, los mercados financieros mostraron volatilidad y los precios de las materias primas registraron aumentos generalizados ante el escalamiento del conflicto en Medio Oriente, mientras las tasas gubernamentales estadounidenses de largo plazo subieron. Hacia adelante, la Junta reiteró que considera apropiado mantener la tasa en su nivel actual, una guía que en la práctica traslada toda la atención hacia la evolución de la inflación de servicios durante los próximos meses.

Análisis técnico del dólar en México (M5)

Fuente: xStation5.

En gráfico de cinco minutos, el USD/MXN cotiza en 17.2102 tras la decisión, prácticamente sobre la banda media de Bollinger en 17.2093 y sin haber registrado un movimiento direccional relevante en el anuncio. El soporte inmediato aparece en 17.199, correspondiente a la extensión de 200% y coincidente con la banda inferior en 17.2009, franja que ha contenido varios intentos de descenso durante la jornada.

Hacia arriba, la primera resistencia se ubica en la banda superior de 17.2177 y, más allá, en la referencia de 17.253. El RSI se mantiene en terreno estrictamente neutral, mientras que presenta un ADX con ambos direccionales prácticamente empatados confirma la ausencia total de tendencia, lectura coherente con un mercado que no encontró sorpresa alguna en el comunicado.