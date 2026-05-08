La plata extiende su recuperación, subiendo +2,1% tras el retroceso de última hora de ayer y volviendo a testear la resistencia psicológica de 80 USD por onza. Los metales preciosos mantienen su tendencia alcista pese al incidente militar en el Estrecho de Ormuz, apoyados por un repunte de la demanda especulativa.

La plata ha recuperado aproximadamente la mitad del “dip” del cierre de ayer. La ruptura por encima de las tres medias móviles exponenciales —EMA10, EMA30 y EMA100— refuerza la señal de momentum alcista. Aun así, mientras el precio no supere con claridad los 80 USD, es más probable una fase de consolidación alrededor de estas medias que un breakout sostenido.

Fuente: xStation5

¿Qué impulsa hoy a la plata?

1. Debilidad del dólar: el mercado descuenta desescalada

El USDIDX lleva varias sesiones testeando el soporte clave de 97,50–97,80, mínimos de dos meses. La vuelta a niveles previos al conflicto con Irán indica que el mercado está descontando agresivamente un escenario de paz y eliminando la prima de riesgo geopolítico.

Además, los rendimientos del Treasury a 10 años siguen 10 pb por debajo de los máximos de abril, lo que aumenta el atractivo relativo de activos sin rendimiento como la plata.

2. Apatía geopolítica: el mercado ignora Ormuz

Pese al tiroteo que involucró a destructores estadounidenses, la plata retomó rápidamente su rally. El retorno a la dinámica previa —dólar débil, petróleo cayendo, yields estables— demuestra que los inversores ven las tensiones regionales como ruido transitorio, prefiriendo centrarse en el optimismo sobre el posible memorando de paz.

3. Acumulación de plata: vuelve el “hot money”

Los datos de CME Group muestran que los volúmenes de negociación en futuros y opciones de plata están rebotando desde mínimos mensuales, señal de que la demanda especulativa está regresando.

La recuperación de niveles de actividad “neutros”, junto con la defensa del rebote técnico, sugiere que el capital ha dejado de salir del mercado y ahora se posiciona para un posible breakout, tratando las caídas recientes como oportunidades de compra táctica.

La plata mantiene un sesgo claramente alcista, impulsada por un dólar debilitado, un mercado que ignora los riesgos geopolíticos y el regreso de la demanda especulativa. El nivel de 80 USD sigue siendo la barrera clave. Un cierre sólido por encima abriría la puerta a un movimiento más amplio, mientras que un rechazo podría llevar a una fase de consolidación alrededor de las EMAs.