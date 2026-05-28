ÚLTIMA HORA: Axios informa que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo, pero aún necesitan la aprobación final de Trump.

Según Axios, uno de los medios más confiables de Washington, los negociadores de Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo preliminar sobre un memorándum de entendimiento (MOU) de 60 días que extendería el alto al fuego y abriría conversaciones sobre el programa nuclear iraní. Lo único que falta ahora es la aprobación final de Trump. El presidente habría pedido a los mediadores “unos días para pensarlo”.

¿Qué incluye el acuerdo?

Los detalles revelados por Axios son muy específicos. El Estrecho de Ormuz sería reabierto completamente, sin peajes ni hostigamiento a embaraciones, e Irán se comprometería a despejar las minas del estrecho dentro de los 30 días posteriores a la firma. Al mismo tiempo, el bloqueo naval estadounidense sería levantado proporcionalmente a la restauración del transporte marítimo comercial.

Irán asumiría formalmente el compromiso de no desarrollar armas nucleares y, durante una ventana de negociación de 60 días, se llevarían a cabo discusiones sobre cómo deshacerse del uranio altamente enriquecido y cómo limitar un mayor enriquecimiento. Por su parte, Estados Unidos promete conversaciones sobre el levantamiento de sanciones, el desbloqueo de fondos iraníes y el establecimiento de un mecanismo para la entrega de bienes y ayuda humanitaria a Irán.

¿Por qué reaccionan los mercados inmediatamente?

La reacción del mercado reflejada en las cotizaciones de hoy es un ejemplo clásico de un “anticipation trade”. El petróleo crudo (OIL -0.25%, OIL.WTI -0.48%) cae porque la posible reapertura del Estrecho de Ormuz señala el regreso del petróleo iraní al mercado y un aumento de la oferta global.

El dólar pierde terreno (USDIDX -0.16%, USDPLN -0.29%) porque la reducción de las tensiones geopolíticas está alejando capitales de los activos refugio, lo que impulsa automáticamente al EURUSD (+0.21%) y al GBPUSD (+0.10%). El oro avanza ligeramente (+0.11%) debido a la debilidad del dólar.

¿Por qué no celebrar todavía?

Trump y sus asesores ya han creído en varias ocasiones que estaban cerca de alcanzar un acuerdo, ninguno de los cuales se ha materializado hasta ahora. Lo más importante es que Irán no ha confirmado oficialmente que cuenta con las “aprobaciones necesarias” de su lado. Esta afirmación proviene únicamente de funcionarios estadounidenses anónimos.

Axios es una agencia con un historial muy sólido en Washington y sus reportes son tomados seriamente por los mercados. Sin embargo, hasta que Trump firme oficialmente el acuerdo, todo el escenario sigue dentro del terreno de reportes no confirmados. Los mercados están apostando hoy únicamente a la posibilidad de un avance. Si el acuerdo fracasa, la corrección podría ser tan fuerte como el rally actual.

En este momento, el US100 ya borró todas sus pérdidas del día y actualmente cotiza al alza en términos intradía. Fuente: xStation5