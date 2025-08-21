Rebote del EUR/USD en medio de señales mixtas

El EUR/USD avanzó hasta un 0,3% tras la publicación de los datos del PMI, recuperándose del soporte clave en torno a 1,163. Por lo tanto, el par se mantiene dentro de la consolidación que ha persistido desde principios de agosto, mostrando resiliencia ante las señales contradictorias de la Fed y la rápida evolución de las expectativas del mercado sobre la política monetaria estadounidense.





Los datos del PMI ayudaron al EUR/USD a defender el nivel de 1,165, ligeramente por debajo del punto medio de la consolidación actual. Tras el rebote, el par cotiza en un rango estrecho entre las medias móviles exponenciales de 30 y 100 períodos en el gráfico H4. El RSI se mantiene neutral alrededor del nivel 50. Fuente: xStation5

¿Qué está afectando al EUR/USD hoy?

Los informes del PMI de las principales economías de la eurozona indicaron una aceleración inesperada de la actividad del sector privado, en particular en el sector manufacturero. La caída de la industria francesa se moderó (49,9) tras meses de lecturas muy por debajo de 50, mientras que la industria manufacturera alemana registró su mayor crecimiento de producción en más de tres años.

La recuperación europea justifica la pausa actual en los recortes de tipos del BCE, anunciada tras su última decisión. Según la presidenta Christine Lagarde, el rango actual del 2% al 2,15% es adecuado, dado que la inflación se mantiene dentro del objetivo y hay indicios visibles de mejora del impulso económico. Esto modera las expectativas del mercado de que el BCE podría verse obligado a recortar los tipos por debajo del 2% debido al riesgo de estancamiento por los aranceles de Donald Trump.

Sin embargo, el discurso de mañana del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole podría romper la consolidación. Una postura restrictiva sobre los recientes datos de inflación o la minimización de las revisiones récord del NFP podrían empujar al EUR/USD de nuevo por debajo de 1,163. Por el contrario, incluso la ausencia de cambios importantes en la narrativa de la Fed puede alentar a los compradores a posicionarse para nuevos recortes en las tasas estadounidenses.