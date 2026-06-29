Resumen de mitad de sesión: Cautela en Europa

Los mercados bursátiles europeos registran hoy leves descensos o se mantienen estables, lo que refleja la cautela de los inversores ante las tensiones en Oriente Medio. Los movimientos del mercado son mínimos y las sesiones se caracterizan por tendencias laterales o ligeramente bajistas, lo que indica la ausencia de pánico o ventas masivas.

Los principales índices europeos cotizan ligeramente por debajo de los niveles de referencia del viernes. La presión sobre los índices europeos se debe a las tensiones entre Estados Unidos e Irán, las fluctuaciones del precio del petróleo y la incertidumbre sobre la estabilidad del suministro energético, lo que coincide con una reacción típica de aversión al riesgo moderada (cautela sin huir del mercado).

Macroeconomía y geopolítica

Estados Unidos e Irán han anunciado el cese de los ataques mutuos y el regreso a las conversaciones, aunque la situación sigue siendo extremadamente volátil.

Según los informes, ambas partes han acordado detener los bombardeos y continuar las negociaciones (incluidas las que se celebrarán en Doha) con el objetivo de garantizar la seguridad de la navegación en la región del estrecho de Ormuz.

Los acuerdos anteriores se consideran "frágiles" y han sido incumplidos en repetidas ocasiones, como demuestran los ataques previos contra embarcaciones y las posteriores represalias militares.

El principal punto de conflicto sigue siendo el control y la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo.

Aunque oficialmente se ha anunciado una "desescalada", en la práctica persiste un riesgo constante de que se reanuden los enfrentamientos militares.

En la actualidad, los mercados financieros mundiales operan en un entorno dominado por la valoración del riesgo, donde la geopolítica mantiene a los principales índices prácticamente estancados, impidiendo avances significativos.

Materias Primas y Metales Preciosos

El conflicto en la región del estrecho de Ormuz está provocando fuertes oscilaciones en los precios del petróleo crudo, convirtiéndolo en el indicador más sensible de la evolución de la situación entre Estados Unidos e Irán.

A nivel intradía, el petróleo subió inicialmente debido al riesgo de una escalada del conflicto, aunque posteriormente recortó parte de esas ganancias tras las señales de desescalada.

El mercado de los metales preciosos continúa profundizando su corrección. Los contratos de oro caen más de un 1 %, hasta los 4.050 dólares por onza.

La plata sigue la misma tendencia que el oro, retrocediendo más de un 0,5 % y poniendo a prueba el nivel de los 58 dólares por onza.

Criptomonedas

El mercado de las criptomonedas muestra un comportamiento mixto, aunque relativamente estable, en un contexto de baja volatilidad.

La principal criptomoneda, Bitcoin, registra un descenso simbólico del 0,1 %, situándose en torno a los 60.100 dólares.

Por su parte, Ethereum, la segunda criptomoneda por capitalización bursátil, muestra una ligera ventaja para los compradores, avanzando un 0,1 % y poniendo a prueba el nivel de los 1.580 dólares.

Noticias corporativas

British American Tobacco (BAT) tiene previsto reducir su plantilla en aproximadamente un 20 %.

El principal motivo de esta profunda reestructuración es la implantación de tecnologías de inteligencia artificial y la automatización de procesos.

La decisión de BAT se enmarca en una tendencia más amplia del mercado, en la que las empresas de gran consumo (FMCG) y las grandes corporaciones globales están reduciendo sus costes de personal mientras incrementan de forma decidida sus inversiones en automatización e inteligencia artificial.