En la sesión de la tarde, los índices europeos registran ganancias moderadas, manteniéndose dentro del rango del 1%. El DAX lidera actualmente, con los futuros subiendo alrededor de un 0,9%. En el extremo opuesto se encuentra el CAC 40, que cae más de un 0,5%.

En la jornada de hoy, el lobby de la aviación alemana habría apelado a las autoridades europeas para liberar reservas de emergencia de combustible de aviación ante problemas de suministro. Además, fuentes cercanas a las conversaciones de paz en Pakistán afirman que un acuerdo entre Irán y EE. UU. está “cerca”, mientras que la Comisión Europea ha asignado 180 millones de euros para construir infraestructura europea de “nube”.

Macroeconomía

La cantidad de datos es excepcionalmente limitada durante la sesión del viernes. La balanza comercial de la eurozona sube a 11.500 millones de euros, regresando cerca de su promedio tras una caída estacional en marzo.

Noticias corporativas

Uber aumenta su participación en Delivery Hero; las acciones suben alrededor de un 2%.

Hensoldt recibe una recomendación de inversión positiva; las acciones ganan un 1%.

Ericsson presenta resultados: ventas débiles y rentabilidad por debajo de las expectativas presionan las valoraciones; las acciones caen más de un 6%.

Alstom retira sus previsiones/objetivos de flujo de caja; la acción se desploma alrededor de un 30%.

Traton, Deutsche Bahn, Daimler, DAF, Iveco y Volvo han concluido los procedimientos judiciales relacionados con la fijación de precios entre 1997 y 2011. Las compañías deberán pagar un total de 3.500 millones de euros.

Materias primas

La creciente percepción en el mercado de que la paz en Irán es cada vez más realista está permitiendo que los precios del petróleo pongan a prueba mínimos locales.