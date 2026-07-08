Resumen de mitad de sesión: Las bolsas europeas corrigen con fuerza

Los mercados bursátiles europeos han abierto la sesión del miércoles bajo presión por el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y a la espera de la publicación de las actas de la primera reunión de la Reserva Federal presidida por Kevin Warsh.

El encarecimiento del petróleo, impulsado por la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, ha lastrado el sentimiento de los inversores, aunque las caídas del mercado siguen siendo relativamente moderadas. Los inversores temen cada vez más que unos precios de la energía más elevados reaviven las presiones inflacionistas y retrasen futuras bajadas de los tipos de interés.

A esta incertidumbre se suma el cambio en la estrategia de comunicación de la Fed bajo su nuevo presidente, que ha reducido la disposición de los inversores a asumir riesgos. En contraste, las compañías de petróleo y gas están registrando un mejor comportamiento gracias al repunte del precio del crudo.

Donald Trump afirmó que el acuerdo de paz con Irán ha quedado roto y criticó al liderazgo iraní, advirtiendo de que Estados Unidos está preparado para reanudar las acciones militares si fuera necesario.

Aspectos clave de la sesión europea

El índice paneuropeo STOXX Europe 600 cae alrededor de un 0,6%, reflejando un sentimiento de cautela entre los inversores más que una venta masiva generalizada.

El Dax 40 baja cerca de un 1%, el Cac 40 retrocede un 0,9%, mientras que el FTSE 100 británico y el FTSE MIB italiano bajan aproximadamente un 0,7% cada uno.

Los futuros del Brent suben alrededor de un 2%, hasta situarse en torno a los 75,60 dólares por barril, tras el recrudecimiento de las tensiones entre EE. UU. e Irán y la decisión de Washington de revocar una exención clave que permitía a Irán exportar petróleo.

El aumento del precio del crudo ha reforzado los temores de que la inflación permanezca elevada durante más tiempo, impulsando al alza las rentabilidades de la deuda pública europea y reduciendo el apetito por los activos de riesgo.

Los inversores centran ahora su atención en la publicación de las actas de la reunión de junio de la Reserva Federal, la primera bajo la presidencia de Kevin Warsh, quien ha anticipado un enfoque de comunicación menos transparente que el de sus predecesores.

Dado que casi la mitad de los miembros de la Fed señalaron en la última reunión que siguen abiertos a nuevas subidas de tipos, un tono agresivo en las actas podría llevar al mercado a revisar al alza sus expectativas sobre los tipos de interés a nivel global.

Las grandes petroleras lideran las subidas de la jornada: BP avanza alrededor de un 2,3% y Shell cerca de un 1,6%, situándose entre los valores con mejor comportamiento de la renta variable europea.

Cotización del Euro Stoxx 50

El Euro Stoxx 50 continúa cotizando cerca del límite superior de su canal alcista, lo que sugiere que aún existe un margen considerable para una corrección si las tensiones geopolíticas siguen intensificándose. El principal nivel de soporte se sitúa actualmente en torno a los 6.240 puntos, reforzado por la acción previa del precio.

Fuente: xStation5

Cotización del Dax 40

El Dax 40 ha retrocedido hacia su media móvil exponencial de 50 días, cerca del nivel de 25.000 puntos. Una ruptura por debajo de este soporte podría indicar un nuevo impulso bajista de magnitud similar y abrir la puerta a una prueba de la EMA de 200 días. Los acontecimientos geopolíticos relacionados con Irán seguirán siendo el factor clave a tener en cuenta, ya que cualquier escalada adicional podría ejercer presión sobre las acciones alemanas.

Fuente: xStation5