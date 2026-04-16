La sesión del jueves en Europa avanza relativamente bien: los futuros del Euro Stoxx 50 suben un 0,31% hasta 5.902 puntos, el DAX sube un 0,46% hasta 24.355 puntos, y el S&P 500 cerró ayer en un nuevo máximo histórico (+0,8%), mientras que el Nasdaq 100 ganó un 1,4%.

Tres catalizadores impulsan el apetito por riesgo: tregua, PIB chino y trading bancario

Este movimiento está impulsado por una combinación de tres factores: noticias sobre una posible extensión de la tregua entre EE. UU. e Irán y la reanudación de las negociaciones, un PIB chino más fuerte de lo esperado y excelentes resultados de las mesas de trading de los mayores bancos de Wall Street.

El mercado de materias primas muestra un comportamiento mixto

El panorama en los mercados de materias primas es mixto. El WTI cae un -3,00% hoy hasta 88,61 USD/barril debido al rollover de contratos de futuros (de forma similar, el repunte de volatilidad causado por el rollover está afectando a los precios del NATGAS). El Brent se comporta de forma diferente y sube un 0,94% hasta 95,78 USD. Los metales preciosos suben de forma constante: oro +0,53% hasta 4.815 USD/onza, plata +0,77% hasta 79,47 USD/onza, el mercado sigue descontando una prima geopolítica inflacionaria.

La inflación de la eurozona se revisa al alza y complica el panorama para el BCE

Sin embargo, los datos macroeconómicos complican el panorama en el frente inflacionario. Eurostat revisó la inflación de la eurozona para marzo al 2,6% desde el 2,5%, esta es la primera vez este año que la inflación supera el objetivo del BCE, y la revisión al alza fue precedida por movimientos similares en Francia, Italia y España.

La inflación subyacente se sitúa en el 2,3%, mientras que la inflación en servicios alcanza el 3,2%. Es probable que el BCE espere antes de tomar una decisión en su reunión del 29–30 de abril, aunque el mercado descuenta dos subidas de 25 puntos básicos antes de final de año.

El mercado de divisas permanece estable con un dólar ligeramente más fuerte

El mercado de divisas está tranquilo. El EUR/USD cae un 0,09% hasta 1,1785, el GBP/USD cae un 0,09% hasta 1,3546, y el USD/JPY permanece prácticamente sin cambios (+0,01%) en 158,95. El índice dólar sube ligeramente un 0,11% hasta 97,97 — aún por debajo de la barrera psicológica de los 100 puntos. Bitcoin cae un 0,53% hasta 74.260 USD.

El índice de acciones de lujo de Goldman Sachs ha caído un 13% en lo que va de año, mientras que el Stoxx 600 ha subido un 4,2%. Tres informes esta semana, LVMH (descenso en ventas de moda y artículos de cuero), Hermès (descenso en Oriente Medio, menor tráfico turístico en Francia) y Kering (Gucci -8%), han disipado las esperanzas de un rebote rápido.

Los analistas de Barclays escribieron: “El impulso de beneficios se ha estancado y no proporciona soporte fundamental para los precios.” Goldman Sachs señala que cada rebote del sector en los últimos años que no estuvo respaldado por revisiones al alza de beneficios se desvaneció, y hoy la historia parece repetirse.

La prima del sector sobre el mercado en general se ha reducido al 75% (desde ~100% en varias ocasiones en los últimos años), pero con la perspectiva de nuevas revisiones a la baja del BPA, aún no parece “barato”. Las posiciones cortas están regresando por ahora solo en Brunello Cucinelli (el interés corto ha explotado hasta alrededor del 22% del free float desde el 4% hace un año).

Mirando la valoración media histórica del sector, las cifras actuales se están consolidando en torno al rango medio. Fuente: Bloomberg Financial LP

Por otro lado, las previsiones de beneficios para las compañías del sector están siendo revisadas continuamente a la baja. Fuente: Bloomberg Financial LP

Sin embargo, para la mayoría de compañías no vemos mucho interés en posiciones cortas, con la excepción de Brunello Cucinelli. Fuente: Bloomberg Financial LP

Noticias corporativas

EasyJet — cae un 8,7%, la mayor caída desde 2022

EasyJet ha advertido que registrará una pérdida antes de impuestos de entre 540 y 560 millones de libras en la primera mitad del año fiscal actual, con el conflicto en Oriente Medio añadiendo 25 millones de libras a los costes de combustible solo en marzo.

Las reservas para el tercer y cuarto trimestre son inferiores a las de hace un año, y el CEO Kenton Jarvis reconoció que las reservas de verano están actualmente ligeramente por debajo de los niveles del año pasado. Las acciones de la compañía se desplomaron hasta un 8,7%, marcando su mayor caída diaria desde junio de 2022.

Kering — cae un 4,6%, perspectiva cauta

Kering cayó hasta un 4,6% hoy tras su Capital Markets Day, durante el cual la dirección presentó la estrategia “ReconKering”, que pretende duplicar el margen operativo desde los niveles del ejercicio 2025 en el medio plazo y lograr un retorno sobre el capital superior al 20%.

Los analistas reaccionaron con cautela:

AlphaValue/Baader lo evalúa como una “postura prudente que refleja el entorno geopolítico y de consumo incierto, especialmente en lo que respecta a Gucci y China”, mientras que Oddo BHF afirma directamente que las ambiciones financieras presentadas no constituyen “ninguna revelación revolucionaria”.

La compañía ha fijado tres hitos claros: completar la reestructuración estructural y restaurar la disciplina financiera para finales de 2026, entrar en una fase de crecimiento sostenible para finales de 2028 y recuperar su posición de liderazgo en el segmento “Next Luxury” para 2030.

Pernod Ricard — -2%, interrupciones causadas por la guerra en Oriente Medio

Pernod Ricard espera que las interrupciones causadas por la guerra en Oriente Medio contribuyan a una caída de hasta el 4% en las ventas anuales, mientras la compañía sigue lidiando con una demanda débil en sus principales mercados de EE. UU. y China. La exposición directa del grupo a Oriente Medio representa solo alrededor del 2% de los ingresos, pero el verdadero problema son las restricciones de tráfico en el Aeropuerto Internacional de Dubái, por donde pasa el 5% de las ventas duty-free del grupo.

En el trimestre que terminó en marzo, surgieron los primeros signos de mejora, con un aumento del 0,1% en los ingresos netos orgánicos, superando las expectativas de los analistas de una caída superior al 1%.

Tesco — +2,7%, resultados anuales sólidos

Tesco sorprendió positivamente al mercado al reportar un beneficio operativo anual ajustado de 3.150 millones de libras, un 0,8% más interanual y por encima del consenso de 3.110 millones, con ingresos que alcanzaron 72.460 millones de libras.

Sin embargo, la compañía emitió un rango de previsión más amplio de lo habitual para el próximo año fiscal, con el punto medio por debajo de las expectativas del mercado debido a la mayor incertidumbre relacionada con el conflicto en Oriente Medio.