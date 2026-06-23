Resumen Diario: ¿Es momento de una corrección? (23.06.2026)

Concluimos el martes con caídas en prácticamente todos los principales índices bursátiles. Esto es principalmente consecuencia de la venta masiva en las compañías del sector de semiconductores, iniciada por SK Hynix durante las primeras horas de negociación en Asia.

Mercado Bursátil

El gigante tecnológico coreano, poco después de convertirse en la empresa con mayor capitalización bursátil del país, sufrió una fuerte corrección superior al 12%, lo que provocó una suspensión temporal de las operaciones en el KOSPI. Los gigantes estadounidenses siguieron el mismo camino, incluyendo a Sandisk (-13%), Micron (-11.2%), ON Semiconductor (-10%) y Marvell (-9%).

Figura 1: Ganadores y perdedores del Nasdaq 100 (23.06.2026)



Fuente: Bloomberg, 23.06.2026

Una consolidación después de un movimiento alcista tan rápido a principios de año no parece injustificada. La cuestión sigue siendo cuál será la dirección futura del mercado, ya que aumentan las dudas sobre las ganancias generadas por las compañías y su rentabilidad.

Figura 2: Panel del Nasdaq 100 (23.06.2026)



Fuente: XTB Research, 23.06.2026

Figura 3: Cotizaciones sectoriales del Nasdaq 100 (23.06.2026)



Fuente: XTB Research, 23.06.2026

Las bolsas europeas también cerraron en negativo hoy, donde las compañías tecnológicas fueron igualmente las principales perjudicadas.

El DAX alemán retrocedió un 1%,

retrocedió un 1%, el CAC 40 francés cayó un 0.7%,

cayó un 0.7%, y el Euro Stoxx 50 paneuropeo perdió un 1.3%.

El FTSE 100 británico retrocede apenas un 0.1%, a la espera de novedades en el frente político tras la renuncia de Keir Starmer el lunes.

Política

Los inversores tienen pocas dudas de que Andy Burnham, exalcalde de Manchester, se convertirá en el próximo primer ministro del país. El partido parece entender que necesita una rápida consolidación, y la contundente victoria de Burnham en Makerfield ha demostrado su capacidad para recuperar votantes tanto de Reform UK como de los Verdes. Si ningún candidato con suficiente respaldo interno se presenta antes del 16 de julio, Burnham será anunciado como nuevo primer ministro tan pronto como el 18 de julio.

Su enfoque intervencionista de la economía puede generar inquietud en los mercados, incluyendo declaraciones en las que sugirió que el Reino Unido no debería estar "a merced de los mercados de bonos". Sin embargo, recientemente se ha distanciado de esos comentarios. También ha nombrado como asesores clave a Andy Haldane, ex economista jefe del BoE, y a Richard Hughes, expresidente de la OBR. Consideramos que esto representa un intento de tranquilizar las preocupaciones de los mercados en un contexto donde la situación del mercado de bonos continúa siendo muy tensa.

Figura 4: Tasas de interés del BoE y rendimientos de los bonos británicos (1994 - 2026)

Fuente: XTB Research, 23.06.2026

Materias primas

La ausencia de titulares negativos procedentes de Oriente Medio está provocando nuevas caídas en los precios de las materias primas energéticas.

Petróleo crudo

Un barril de Brent cotiza hoy en 77 dólares (caída del 1.2%). Un barril de WTI cotiza en 73 dólares (caída del 1.1%).

Figura 5: OIL [D1] (25.10.2024 - 23.06.2026)



Fuente: xStation, 23.06.2026

Gas natural

NATGAS cae un 3.2% hasta los 3.15 dólares .

cae un 3.2% hasta los . El TTF permanece prácticamente sin cambios, alrededor de los 42.2 dólares.

Metales preciosos

Una onza troy de oro cotiza actualmente cerca de los 4,132 dólares (-1.4%), mientras que la plata se sitúa en 62 dólares (-4.7%).

Datos macroeconómicos

La atención del mercado estuvo centrada hoy en la publicación de los datos PMI de junio. ¿Qué aprendimos?

El sector servicios en los países europeos continúa mostrando debilidad, mientras que el sector manufacturero presenta un desempeño ligeramente mejor, aunque incluso aquí apenas puede hablarse de un crecimiento moderado.

Los datos del Reino Unido fueron especialmente decepcionantes, ya que ambas mediciones se situaron significativamente por debajo de las expectativas del consenso.

Divisas

En el mercado cambiario, la posición del dólar estadounidense permanece firme, prolongando la apreciación iniciada tras la reciente reunión restrictiva del FOMC. El par EURUSD rompió hoy el nivel de 1.14. Todas las demás divisas del grupo G10 se debilitan frente al dólar estadounidense. Esto es especialmente evidente en las monedas de alto beta, como la corona sueca (SEK), la corona noruega (NOK), el dólar australiano (AUD) y el dólar neozelandés (NZD).

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Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financieros en XTB