Rotación de los mercados: El capital sale de las empresas tecnológicas

Los principales índices europeos abren hoy al alza a pesar de la debilidad en Wall Street. Los futuros del Euro Stoxx 50 se mantienen estables, mientras que el Dax 40 sube un 0,46%. El principal factor que impulsa los mercados hoy es el informe de empleo de junio en Estados Unidos. La previsión mediana apunta a un aumento de 110.000 empleos con una tasa de desempleo del 4,3%, pero el amplio rango de estimaciones (entre 25.000 y 200.000) introduce un elevado riesgo de sorpresa que podría determinar si la Reserva Federal sube los tipos más adelante este año.

La venta masiva en el sector tecnológico está añadiendo presión al sentimiento del mercado. Tras conocerse que Meta planea vender capacidad excedente de computación en inteligencia artificial, el índice de semiconductores SOX cayó más de un 6% ayer, y las bolsas de Corea del Sur y Japón registraron fuertes descensos.

El yen se fortaleció de forma repentina, y el par dólar/yen cayó hasta alrededor de 161, tras informaciones que apuntan a que Japón estaría cambiando su estrategia de intervención en divisas hacia un enfoque más “quirúrgico” contra los especuladores que apuestan por la debilidad del yen, lo que a su vez debilitó al dólar en el conjunto del mercado.

El petróleo cae por tercer día consecutivo: el Brent alcanza mínimos de cuatro meses, mientras que el WTI retrocede entre un 0,72% y un 0,86% tras los avances en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Doha en torno al estrecho de Ormuz, lo que alivia las preocupaciones inflacionarias.

El dólar estadounidense se debilita ligeramente (-0,38%), mientras que el oro sube un 0,78% y la plata un 1,29%, beneficiándose de la debilidad del billete verde.

Fuente: XTB

En la bolsa europea, los sectores defensivos y cíclicos son los que mejor se comportan: Salud (+1,98%), Finanzas (+1,22%) y Consumo Discrecional (+1,09%). Tecnología (-2,80%) y Comunicaciones (-0,75%) registran un rendimiento inferior, lastrando el índice Euro Stoxx 50 a pesar del buen desempeño de otros sectores.

Noticias corporativas

Las acciones de Bayer subieron más del 5% (su nivel más alto en casi tres años) tras la creación de una nueva unidad, Ruveon, para su negocio de Roundup en EE. UU. Esta medida se interpreta en el mercado como un paso hacia una posible división del grupo, reforzada además por la mejora de la recomendación de Deutsche Bank a "comprar" y un aumento del 33% en su precio objetivo, hasta los 60 €.

Las acciones de Sodexo registran sólidas ganancias después de que la compañía elevara su previsión de crecimiento orgánico de ingresos para todo el año al 1,2-1,5% tras unos resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado (6.170 millones de euros frente a una estimación de consenso de 6.040 millones de euros).

Volkswagen registra beneficios a pesar de las tensiones internas: la compañía se prepara para una reunión crucial del consejo de supervisión el 9 de julio, en la que se espera que se tome la decisión de recortar hasta 100.000 puestos de trabajo y cerrar cuatro fábricas alemanas, una medida que enfrenta una fuerte oposición de los sindicatos y del estado de Baja Sajonia.

Los fabricantes de chips siguen bajo presión tras las caídas registradas en el trimestre anterior: Infineon Technologies registra un descenso del 3,20 % y ASML Holding del 3,14 %, en medio de una venta masiva de semiconductores en Estados Unidos y Asia.

El Banco Nacional Suizo (SNB) ha determinado que UBS ya cumple con los requisitos de capital más estrictos introducidos tras la quiebra de Credit Suisse, mientras que UBS argumenta que las nuevas regulaciones son excesivamente restrictivas y podrían perjudicar la competitividad del sector financiero suizo.