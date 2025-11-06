En octubre de 2025, los empleadores estadounidenses anunciaron 153.074 despidos, un aumento del 175% interanual, lo que elevó el total de despidos acumulados en lo que va de año a más de 1,09 millones, la cifra más alta registrada desde octubre de 2020. Los recortes se deben principalmente a la reducción de costes, la adopción de inteligencia artificial, la débil demanda y el impacto de la pandemia en los empleos federales y en sectores relacionados, con reducciones particularmente significativas en los sectores de almacenamiento, tecnología, comercio minorista, servicios, productos de consumo y organizaciones sin fines de lucro. Octubre también registró un número inusualmente alto de anuncios de despidos para un cuarto trimestre, a pesar de que las empresas suelen evitar los recortes durante la temporada navideña debido a la mala imagen que proyectan. Al mismo tiempo, la contratación prevista se ha desplomado a 488.077 puestos en lo que va de año, la cifra más baja desde 2011, lo que indica una desaceleración del mercado laboral y unas perspectivas de contratación estacionales débiles para 2025. Recortes de empleo de Challenger en octubre Actual 153.070. Dato previo de 54.064.

