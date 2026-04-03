Leer más
09:10 · 3 de abril de 2026

🔴 Seminario de DATO NFP DE EE.UU

-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
______

👉 ¿Quieres operar con una plataforma profesional?
Abre tu cuenta real en XTB aquí
8 de abril de 2026, 11:47

Apertura estadounidense: Wall Street se dispara en medio del alto el fuego en Oriente Medio y las acciones tecnológicas suben
8 de abril de 2026, 10:18

Cambios en el mercado Forex por la guerra: el USD se desploma; AUD, NZD y CHF rebotan
8 de abril de 2026, 10:12

🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (08.04.2026)
8 de abril de 2026, 10:10

NZDUSD: decisión agresiva del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y operación “TACO trade” impulsan al dólar neozelandés

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Forex Materias Primas Índices Análisis Técnico Informes Económicos

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.