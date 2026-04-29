🪙 Seminario Decisión de Tasas de la FED

- Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán las tasas de interés en Estados Unidos y conoce junto a nuestro equipo de especialistas, las implicaciones que tiene este evento en los mercados financieros.
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Decisión de tasas de la FED — seguimiento en vivo
Sigue la reunión de la Reserva Federal en la que se definirán los tipos de interés en Estados Unidos y conoce, junto a nuestro equipo de especialistas, las implicaciones clave para los mercados financieros.
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