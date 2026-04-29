Leer más
14:20 · 29 de abril de 2026

🪙 Seminario Decisión de Tasas de la FED

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán las tasas de interés en Estados Unidos y conoce junto a nuestro equipo de especialistas, las implicaciones que tiene este evento en los mercados financieros.

Decisión de tasas de la FED — seguimiento en vivo

Sigue la reunión de la Reserva Federal en la que se definirán los tipos de interés en Estados Unidos y conoce, junto a nuestro equipo de especialistas, las implicaciones clave para los mercados financieros.

📊 Acompáñanos en esta transmisión en vivo donde analizaremos en tiempo real la decisión de política monetaria y su impacto. Este evento puede marcar la pauta de los mercados para las próximas semanas. ¡No te lo pierdas!

_____________________________________________________________

👉 ¿Quieres operar acciones, índices como o materias primas con una plataforma profesional?
Abre tu cuenta real en XTB aquí

29 de abril de 2026, 13:56

Previa Mag-7: todo lo que necesitas saber antes de los resultados de Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon
29 de abril de 2026, 13:43

ÚLTIMA HORA: el bloqueo naval de EE.UU. se mantiene. WTI supera los 105 USD
29 de abril de 2026, 13:31

Dólar Hoy Colombia: aumenta a 3.612 antes de la Fed y la decisión del Banco de la República
29 de abril de 2026, 12:44

Meta Platforms reporta hoy resultados. ¿Qué mostrará el gigante de redes sociales?

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Forex Materias Primas Índices Análisis Técnico Criptomonedas Informes Económicos CFDs sobre Acciones

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.