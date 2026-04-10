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21:00 · 9 de abril de 2026

🔴 Seminario REVISIÓN DE DATO IPC DE EE.UU

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Comienza tu jornada con una visión clara del mercado. Revisamos el impacto del dato de inflación en EEUU. y su efecto en los principales activos, con enfoque intradía y claves para el corto plazo.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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