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09:10 · 12 de mayo de 2026

🔴 Seminario REVISIÓN DE DATO IPC DE EE.UU

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Comienza tu jornada con una visión clara del mercado. Revisamos el impacto del dato de inflación en EEUU. y su efecto en los principales activos, con enfoque intradía y claves para el corto plazo.

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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