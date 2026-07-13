SpaceX se desploma bajo 140 dólares y borra un billón de valor

Las acciones de SpaceX (SPCX.US) cayeron este lunes por debajo de los 140 dólares por primera vez desde su salida a bolsa, cotizando alrededor de los 137,30 con una pérdida cercana al 4% en la jornada. El golpe es de dimensiones históricas, la compañía de Elon Musk debutó el 12 de junio con un primer cruce en 150 dólares, voló hasta los 225,64 pocos días después con una capitalización que rozó los 3 billones de dólares, y hoy vale cerca de 1,9 billones, en un mes el mercado le borró alrededor de un billón de dólares desde su punto máximo.

A la caída de hoy le ayudó, y mucho el factor geopolítico. El fin de semana Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques en torno al estrecho de Ormuz, Washington lanzó una ofensiva contra las capacidades militares iraníes y Teherán respondió con drones y misiles contra bases estadounidenses en la región. El resultado fue un lunes de aversión al riesgo, con el Nasdaq cayendo cerca del 2%, el petróleo disparándose por encima del 3% y las tecnológicas de valoraciones más caras, como SpaceX, encabezando las pérdidas.

Pero el problema viene de más atrás y podría explicase en cuatro puntos.

La valoración, en su pico la acción llegó a cotizar a unas 140 veces sus ingresos, un múltiplo difícil de justificar para una empresa que facturó 18.700 millones de dólares en 2025, por muy rápido que crezca. El clásico vender la noticia, la entrada al Nasdaq 100 el 7 de julio, que prometía compras de fondos indexados, terminó marcando el inicio de la aceleración bajista. El entorno de tasas, la expectativa de una Reserva Federal más dura bajo Kevin Warsh castiga primero a las valoraciones más estiradas. El calendario interno, a inicios de agosto se desbloquean las acciones de los insiders, justo después del primer reporte trimestral y esa presión vendedora ya se está anticipando.

El otro lado de la historia es que Wall Street sigue mayoritariamente comprador, el precio objetivo promedio ronda los 246 dólares, más de 70% arriba del nivel actual, con apuestas que van desde los 210 USD a los 800 USD. La tesis se apoya en el dominio de SpaceX en lanzamientos espaciales, el crecimiento de Starlink con más de 10 millones de suscriptores y su nuevo negocio de inteligencia artificial tras absorber xAI, con contratos de cómputo multimillonarios y más de 100.000 millones de dólares en caja. El riesgo, del otro lado es la enorme necesidad de capital fresco cada año y la dilución que eso puede implicar.

Fuente: xStation5.

En el plano técnico los niveles a vigilar son claros. Como resistencia, los 150 dólares, que fue el precio del primer cruce en el debut del 12 de junio y que ahora funciona como techo inmediato, mientras el precio se mantenga por debajo de ese nivel, la presión vendedora manda. Y como soporte, la zona de los 130 a 135 dólares, un área especialmente relevante porque los 135 fueron el precio al que la compañía colocó sus acciones en la oferta pública, es decir, el nivel de entrada de quienes compraron en la OPV y además el mínimo histórico de la acción. Si ese piso se respeta, hay base para intentar la reconstrucción hacia los 150, si se pierde, la acción entraría en territorio desconocido, por debajo de todo lo que ha operado desde su llegada al mercado.

Las fechas que definirán el rumbo están encima, este jueves vuela por decimotercera vez Starship, y a inicios de agosto llega el primer reporte de resultados como empresa pública, coincidiendo con el desbloqueo de insiders. En resumen, el negocio sigue creciendo con fuerza, pero el precio se adelantó demasiado a los fundamentos, y ahora entre la corrección técnica y el ruido geopolítico, el mercado está buscando dónde está el verdadero piso de esta acción.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.