Tres mercados para seguir la próxima semana (17.07.2026)

Durante la última semana, los mercados financieros permanecieron bajo la influencia de la nueva escalada del conflicto en Oriente Medio. Además, varias compañías publicaron sus resultados financieros del último trimestre, dando inicio de forma no oficial a la temporada de resultados. Ahora, la atención de los inversionistas se centrará en las últimas decisiones de los bancos centrales antes de un prolongado período sin reuniones, así como en los resultados de los gigantes tecnológicos. Estos serán una prueba clave para las elevadas valoraciones del mercado, pese a las fuertes correcciones recientes en las bolsas. Por ello, los instrumentos que vale la pena seguir de cerca la próxima semana son US100, EURUSD y GBPUSD.

US100 (Futuros del Nasdaq)

El índice tecnológico estadounidense entra en una fase de prueba fundamental clave. Tras las fuertes caídas recientes, los inversionistas analizarán si los próximos resultados financieros de Wall Street y las decisiones de la administración en Washington serán capaces de mejorar el sentimiento del mercado.

El miércoles se conocerán los resultados de los gigantes tecnológicos del grupo Magnificent Seven, concretamente Alphabet y Tesla, mientras que el jueves Intel presentará sus resultados del segundo trimestre. Estas publicaciones permitirán evaluar si las elevadas valoraciones de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial y al sector de los vehículos eléctricos están realmente respaldadas por el crecimiento de sus ingresos y beneficios.

Aunque la guerra comercial no domina actualmente los titulares, conviene recordar que el viernes expira el arancel temporal del 10% aplicado por Estados Unidos a las importaciones globales, salvo que el Congreso decida prorrogarlo. Cualquier expiración o modificación de esta política tendría un impacto directo sobre los márgenes y los costos de las cadenas de suministro de las empresas estadounidenses.

Las temporadas de resultados de las grandes tecnológicas han redefinido en numerosas ocasiones la tendencia de Wall Street. Por ejemplo, durante las turbulencias de mercado entre 2021 y 2022, incluso una ligera decepción en las proyecciones de uno de los líderes del sector fue suficiente para eliminar cientos de miles de millones de dólares de capitalización bursátil en una sola sesión, desencadenando una fuerte ola de ventas.

EURUSD

El principal par de divisas reaccionará a una posible pausa con tono restrictivo por parte del Banco Central Europeo (BCE) y a una serie de importantes publicaciones macroeconómicas.

El jueves, el BCE anunciará su decisión sobre las tasas de interés, y el consenso del mercado espera que permanezcan sin cambios. La desaceleración de la inflación en junio eliminó la necesidad de adoptar medidas inmediatas, pero el foco estará completamente puesto en la conferencia de prensa de Christine Lagarde y en cualquier señal sobre una posible subida de tasas en septiembre.

Antes de la decisión del BCE, el martes se publicará el índice de confianza económica ZEW de Alemania. Posteriormente, el viernes se conocerá una amplia batería de datos preliminares de PMI de Francia, Alemania, la Eurozona y, más tarde, de Estados Unidos.

Los elevados precios del gas natural y la persistencia de altos precios en las materias primas energéticas continúan representando un obstáculo para el euro. En combinación con un panorama económico mixto en Europa, estos factores limitan el potencial de una apreciación sostenida de la moneda única.

GBPUSD

La libra esterlina afronta una combinación de importantes acontecimientos políticos y macroeconómicos, lo que la convierte en uno de los instrumentos de divisas más volátiles de la semana.

El lunes, Andy Burnham asumirá oficialmente como primer ministro del Reino Unido, convirtiéndose en el séptimo jefe de Gobierno desde el referéndum del Brexit en 2016. Todo cambio de liderazgo político suele generar una rápida evaluación del mercado sobre la estabilidad del país.

El miércoles se publicará el dato de IPC de junio del Reino Unido. Se espera que la inflación anual descienda hasta 2,7%, frente al 2,8% registrado previamente. Este dato, junto con las cifras del mercado laboral que se conocerán el martes, incluidas las solicitudes de subsidio por desempleo y la tasa de desempleo, podría reforzar las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) no tenga prisa por elevar las tasas de interés, considerando la gradual moderación del mercado laboral.

Cabe destacar que la libra esterlina suele ser especialmente sensible a los episodios de incertidumbre política en Downing Street. Aunque el actual cambio de primer ministro ocurre en circunstancias diferentes, la historia reciente —incluido el desplome de la libra y la crisis del mercado de bonos británicos tras el anuncio del plan fiscal en el otoño de 2022— demuestra que los mercados pueden reaccionar de forma rápida y contundente ante cualquier señal de falta de previsibilidad política.