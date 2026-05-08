ÚLTIMA HORA: El mercado laboral de EE. UU. muestra más fortaleza de lo esperado, mientras la presión salarial se modera. ¡EUR/USD sube!

EE. UU.: Reporte NFP

Nóminas No Agrícolas (NFP): actual 115K (previsión: 62K ; previo: 178K )

Empleo del sector privado: actual 123K (previsión: 74K ; previo: 186K )

Tasa de desempleo: actual 4,3% (previsión: 4,3% ; previo: 4,3% )

Salarios (m/m): actual 0,2% (previsión: 0,3% ; previo: 0,2% )

Salarios (y/y): actual 3,6% (previsión: 3,8%; previo: 3,5%)

¿Por qué son importantes estos datos?

El informe de NFP (Non-Farm Payrolls) mide el número de nuevos empleos creados en la economía de Estados Unidos excluyendo el sector agrícola, abarcando la mayor parte de la actividad económica, y es considerado un indicador clave de la salud del mercado laboral. Un aumento en el empleo señala una economía sólida, mientras que un crecimiento más débil del empleo puede indicar una desaceleración económica.

El informe también influye en las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), ya que un mercado laboral fuerte puede aumentar las presiones inflacionarias, mientras que datos más débiles podrían dar a la Fed mayor flexibilidad en política monetaria. Además, las cifras del NFP impactan en los mercados financieros, incluyendo el dólar estadounidense, los bonos y las acciones, que reaccionan a resultados por encima o por debajo de las expectativas.

En resumen, el informe actúa como un “termómetro de la economía”, ayudando a inversores y responsables de política económica a evaluar la fortaleza y dirección del crecimiento económico.

Reporte del mercado laboral de EE. UU. (abril)

Los datos del mercado laboral estadounidense publicados hoy mostraron señales mixtas, aunque el panorama general sigue siendo relativamente sólido. La mayor sorpresa positiva vino de las Nóminas No Agrícolas (NFP), que aumentaron en 115K frente a las expectativas de 62K. Esto demuestra que el mercado laboral estadounidense continúa generando empleo a pesar de las elevadas tasas de interés. Sin embargo, la lectura fue más débil que los 185K del mes anterior, lo que sugiere un enfriamiento gradual de la economía.

El empleo del sector privado también superó las expectativas, situándose en 123K frente a la previsión de 74K. Esto indica que las empresas aún mantienen demanda de trabajadores, aunque el crecimiento del empleo claramente se está desacelerando respecto a meses anteriores.

La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4,3%, en línea con las previsiones. Un desempleo estable sugiere que el mercado laboral estadounidense sigue siendo resiliente, sin señales de un deterioro brusco de las condiciones económicas.

El crecimiento mensual de los salarios fue de 0,2%, ligeramente por debajo del 0,3% esperado, lo que podría indicar una moderación de la presión salarial y podría interpretarse como una señal positiva para la Reserva Federal en términos de inflación. En términos interanuales, los salarios aumentaron un 3,6%, por encima del dato previo de 3,4%, aunque por debajo de la previsión de 3,8%.

Las horas promedio trabajadas por semana también sorprendieron ligeramente al alza, aumentando hasta 34,3 horas frente a las 34,2 esperadas. Un mayor número de horas trabajadas suele apuntar a una demanda laboral sostenida y a una actividad económica saludable.

Fuente: xStation5