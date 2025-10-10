ÚLTIMA HORA: el USDCAD cae tras el informe laboral de Canadá 📌

Canadá — Datos de empleo de septiembre
Salario promedio por hora (empleados permanentes): actual 3,6 %; previo 3,6 %
Cambio en el empleo total: actual +60,4 K; pronóstico +2,8 K; previo -65,5 K
Cambio en empleo a tiempo completo: actual +106,1 K; previo -6,0 K
Cambio en empleo a tiempo parcial: actual -45,6 K; previo -59,7 K
Tasa de participación: actual 65,2 %; previo 65,1 %
Tasa de desempleo: actual 7,1 %; pronóstico 7,2 %; previo 7,1 %
El dólar canadiense (CAD) se fortalece frente al dólar estadounidense (USD) tras la publicación de un sólido informe laboral, lo que provoca un retroceso en el par USDCAD. El mercado laboral canadiense mostró una creación neta de 60.400 empleos en septiembre, muy por encima de las expectativas, impulsada principalmente por el empleo a tiempo completo (+106.100), mientras que los puestos a tiempo parcial continuaron disminuyendo.
La tasa de desempleo se mantuvo estable en 7,1 %, ligeramente mejor que el pronóstico del 7,2 %, y la tasa de participación subió marginalmente. Estos datos refuerzan la percepción de un mercado laboral resiliente, lo que podría reducir la probabilidad de recortes de tasas por parte del Banco de Canadá a corto plazo.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.