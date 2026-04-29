ÚLTIMA HORA: la Fed mantiene las tasas sin cambios; EURUSD cae por debajo de 1,1700

19:00 GMT, Estados Unidos, Decisión de tasas de interés

Actual: 3.75%

Previsión: 3.75%

Anterior: 3.75%

El FOMC decidió mantener las tasas de interés de EE.UU. dentro del rango de 3.50%-3.75%. La decisión estuvo en línea con el amplio consenso del mercado, reflejando un retorno firme al enfoque de “esperar y ver” por parte de la Reserva Federal, ya que el riesgo geopolítico en el Medio Oriente y los desarrollos derivados en los precios de las commodities energéticas añaden un alto nivel de incertidumbre al panorama económico. La decisión registró el mayor número de votos disidentes desde octubre de 1992.

Los principales puntos del comunicado de política monetaria del FOMC incluyen:

Actividad económica y mercado laboral: La actividad económica está creciendo a un ritmo sólido, aunque la creación de empleo se ha mantenido baja en promedio, mientras que la tasa de desempleo permanece en gran medida sin cambios.

La actividad económica está creciendo a un ritmo sólido, aunque la creación de empleo se ha mantenido baja en promedio, mientras que la tasa de permanece en gran medida sin cambios. Inflación y riesgos geopolíticos: La inflación se mantiene elevada, impulsada en parte por el aumento de los precios globales de la energía. Los desarrollos geopolíticos en el Medio Oriente están contribuyendo actualmente a altos niveles de incertidumbre económica.

La se mantiene elevada, impulsada en parte por el aumento de los precios globales de la energía. Los desarrollos geopolíticos en el Medio Oriente están contribuyendo actualmente a altos niveles de incertidumbre económica. Decisión de tasas de interés: El Comité decidió mantener la tasa de fondos federales en el rango de 3.5%–3.75%. Los ajustes futuros dependerán de una evaluación cuidadosa de los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos.

El Comité decidió mantener la tasa de fondos federales en el rango de 3.5%–3.75%. Los ajustes futuros dependerán de una evaluación cuidadosa de los datos entrantes, la evolución de las perspectivas y el equilibrio de riesgos. Compromiso con el mandato: La Fed mantiene un fuerte compromiso con el logro del máximo empleo y el retorno de la inflación a su objetivo del 2%. Está preparada para ajustar la política si los riesgos emergentes obstaculizan estos objetivos.

La Fed mantiene un fuerte compromiso con el logro del máximo empleo y el retorno de la inflación a su objetivo del 2%. Está preparada para ajustar la política si los riesgos emergentes obstaculizan estos objetivos. Votos disidentes: Mientras que la mayoría apoyó la decisión de mantener las tasas, Miran votó por un recorte, y otros tres miembros (Hammack, Kashkari y Logan) se opusieron a incluir un “sesgo de flexibilización” en el comunicado en este momento.

Reacción del mercado:

Los rendimientos de los Treasuries a 2 años subieron 10 puntos básicos, reforzando aún más al dólar .

subieron 10 puntos básicos, reforzando aún más al . El USDIDX amplió sus ganancias de 0.15% a 0.22%.

amplió sus ganancias de 0.15% a 0.22%. Los mercados de swaps y futuros están descontando actualmente una probabilidad de alrededor del 10% de una subida de tipos de interés para finales de 2026 y del 30% para marzo de 2027.

EURUSD (H1)

El par de divisas más negociado extendió las pérdidas durante la sesión de hoy, ya que la barrera hawkish contra un sesgo de relajación en el comunicado de política monetaria señala una postura firme de una parte significativa del FOMC en contra del optimismo de recortes de tasas, en un contexto en el que el mandato de Powell llega a su fin. El EURUSD está actualmente testeando el soporte alrededor de 1.167, que será clave para romper la consolidación en torno a la EMA30 en el intervalo H1. La conferencia de Powell debería tener un peso limitado, pero la ausencia de comentarios excesivamente hawkish debería favorecer una reversión a la media y una recuperación por encima de 1.1700.

Fuente: xStation5