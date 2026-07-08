ÚLTIMA HORA: Los inventarios de petróleo en EE.UU. aumentan, pero el Brent ya pone a prueba los 80 dólares

Principales cambios en los inventarios (semanales)

Inventarios de petróleo crudo: +3,00 millones de barriles (se esperaba una caída de entre 1,1 y 1,6 millones de barriles).

+3,00 millones de barriles (se esperaba una caída de entre 1,1 y 1,6 millones de barriles). Inventarios de destilados: -4,98 millones de barriles (se esperaba un aumento de +1,05 millones de barriles).

-4,98 millones de barriles (se esperaba un aumento de +1,05 millones de barriles). Inventarios de gasolina: -1,90 millones de barriles (se esperaba una caída de -1,5 millones de barriles).

-1,90 millones de barriles (se esperaba una caída de -1,5 millones de barriles). Inventarios en Cushing: -0,052 millones de barriles (ligera caída).

-0,052 millones de barriles (ligera caída). Utilización de la capacidad de refinación: -0,8 puntos porcentuales (se esperaba una caída menor de -0,2 puntos porcentuales).

-0,8 puntos porcentuales (se esperaba una caída menor de -0,2 puntos porcentuales). Importaciones de petróleo: +350 mil barriles diarios (bpd).

+350 mil barriles diarios (bpd). Producción doméstica de petróleo: +50 mil barriles diarios (bpd).

Comentario de mercado

El último informe de la EIA entrega un conjunto de datos marcadamente mixto, aunque en términos generales bastante equilibrado. Por un lado, hubo una gran sorpresa en los inventarios de petróleo crudo, que aumentaron en 3 millones de barriles, en lugar de registrar la caída que esperaba el mercado. Se trata del primer incremento de inventarios desde la segunda mitad de abril. Este resultado estuvo favorecido, entre otros factores, por un claro aumento de las importaciones (+350 mil barriles diarios) y por una leve disminución en el procesamiento de crudo por parte de las refinerías, cuya utilización cayó más de lo previsto, en 0,8 puntos porcentuales.

Por otro lado, esta misma disminución de la actividad de las refinerías, combinada con una demanda sostenida, provocó una fuerte reducción en los inventarios de combustibles refinados. La caída de casi 5 millones de barriles en los inventarios de destilados, frente a un aumento esperado por el mercado, junto con un descenso de los inventarios de gasolina mayor al previsto, está generando un fuerte impulso alcista en los precios de los productos refinados y neutraliza de forma efectiva el tono bajista derivado del aumento en los inventarios de petróleo crudo.

A pesar de estos interesantes cambios en los datos de almacenamiento de Estados Unidos, la reacción del precio de la materia prima, con el Brent cotizando alrededor de los 79,50 dólares, recuerda el contexto más amplio del mercado. La respuesta a los informes semanales de la EIA podría ser actualmente limitada o de corta duración, ya que, en gran medida, todo depende ahora de la situación geopolítica en Medio Oriente. Las tensiones en la región, el riesgo de una escalada del conflicto y la posible amenaza a la continuidad del suministro están marcando la dirección principal de los precios del petróleo en los mercados globales, dejando en un segundo plano los datos fundamentales provenientes de Estados Unidos. Tras la incertidumbre previa, Donald Trump volvió a anunciar su disposición a atacar Irán, impulsando el precio del Brent hasta niveles cercanos a los 80 dólares por barril.



Fuente: xStation5