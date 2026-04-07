UnitedHealth Group – la decisión sobre Medicaid respalda el precio

UnitedHealth Group es el claro líder en el mercado de seguros de salud privados en Estados Unidos. A pesar de un entorno de mercado desafiante, la compañía sube más de 7% hoy.

El principal factor que respalda este movimiento es una decisión de los Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), que supervisa el programa gubernamental “Medicaid”. Medicaid es un tipo de seguro de salud subsidiado por el gobierno estadounidense destinado a personas de menores ingresos — actualmente alrededor de 70 millones de estadounidenses utilizan este programa.

Los administradores de Medicaid decidieron aumentar las tasas de reembolso del programa. El incremento fue de 2,48%, superando las expectativas de los analistas del sector. En la práctica, esto implica una expansión de los márgenes de las aseguradoras, debido a mayores reembolsos por parte del gobierno de EE.UU.

Como resultado, las acciones de aseguradoras de salud en EE.UU. están experimentando un fuerte impulso, y los analistas bancarios están ajustando rápidamente sus valoraciones.

El líder del mercado sube 7%, CVS Health avanza cerca de 5%, Alignment Healthcare sube más de 15% y Evolent Health gana 11%. El sentimiento positivo hacia el sector también se refleja en los analistas de Bank of America, quienes han elevado su precio objetivo para las acciones de la compañía.

Esta noticia llega en un momento clave para la empresa. Tras el cierre del 7 de abril, la compañía publicará sus resultados del primer trimestre de 2026. El mercado espera un BPA cercano a $6,65 por acción y aproximadamente $110.000 millones en ingresos.

UNH.US (marco temporal D1)

La compañía ha atravesado un período complejo, su valoración se encuentra actualmente en la mitad de un canal de consolidación de un año tras las caídas observadas entre finales de 2024 y comienzos de 2025. ¿La decisión de financiamiento de Medicaid ayudará a la acción a salir de esta consolidación? Fuente: xStation.